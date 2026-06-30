Quién es Sebastián Beccacece, el DT de Ecuador que no jugó al fútbol, admira a Bielsa y sorprendió a Zlatan Ibrahimovic

El entrenador argentino llevó a Ecuador al Mundial 2026 y clasificó a La Tri a los 16avos de final con un batacazo histórico ante Alemania.

Ecuador vive uno de los momentos más importantes de su historia mundialista. Después de un arranque complicado en el Grupo E, la selección dirigida por Sebastián Beccacece venció 2-1 a Alemania y consiguió una clasificación histórica a los 16avos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrenta a México con la ilusión de meterse por primera vez en un quinto partido.

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El triunfo ante Die Mannschaft cambió por completo el clima alrededor del entrenador argentino. Beccacece había llegado cuestionado al partido decisivo, con críticas por el funcionamiento del equipo y por una fase de grupos que había empezado con una derrota ante Costa de Marfil y un empate frente a Curazao. Los goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata ante Alemania lo redimieron cuando estaba contra las cuerdas.

Hasta derrotar a Alemania, Sebastian Beccacece venía siendo muy criticado por los fanáticos ecuatorianos (Getty Images).

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Quién es Sebastián Beccacece

Sebastián Andrés Beccacece nació el 17 de diciembre de 1980 en Rosario, Santa Fe. A diferencia de muchos entrenadores de élite, no tuvo una carrera profesional como futbolista: jugó de manera amateur como lateral derecho y muy temprano entendió que su camino estaba más cerca de la dirección técnica que del campo de juego. Desde joven empezó a trabajar en divisiones formativas y a construir una carrera desde el análisis.

Su gran salto llegó junto a Jorge Sampaoli, con quien trabajó durante años como ayudante de campo en Perú, Chile, Ecuador y Argentina. Fue parte del cuerpo técnico de Universidad de Chile campeón de la Copa Sudamericana 2011 integró el staff de La Roja que ganó la Copa América 2015 y formó parte de la delegación albiceleste que tuvo un turbulento Mundial de Rusia 2018.

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Sebastián Beccacece cuenta con una vasta experiencia en el fútbol sudamericano (Getty Images).

Luego inició su recorrido como entrenador principal nuevamente en la U. de Chile, sumando experiencia en Defensa y Justicia, Independiente, Racing Club y Elche antes de asumir con La Tri, en agosto de 2024.

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Bielsa, Zlatan y un Mundial que cambió su imagen

Una de las mayores influencias de Beccacece es Marcelo Bielsa, a quien alguna vez definió como un “padre futbolístico”. “Te lleva a repreguntarse todo el tiempo, a pensar. A mi me gustan las personas que te hacen pensar y él es un pensador. Eso me movía mucho”, declaró sobre el técnico que viene de quedar eliminado de la Copa del Mundo con Uruguay.

Su admiración quedó grabada incluso en la piel: lleva en la espalda un tatuaje con una pelota gigante, el escudo de Newell’s y una figura del “Loco” Bielsa bajo el lema “Mi mundo”.

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El llamativo tatuaje del entrenador argentino (La 100).

En este Mundial 2026, su Ecuador también llamó la atención de Zlatan Ibrahimovic. Después del triunfo ante Alemania, el ex delantero sueco elogió la actitud de La Tri y remarcó que el equipo se animó a jugar para ganar. “Grandes elogios para ellos”, dijo Zlatan en su análisis televisivo, antes de sumar una broma sobre el largo y blondo pelo lacio del entrenador argentino: “Es un gran look”.

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La imagen de Beccacece también se transformó en todo un tema durante el Mundial. The Athletic lo ubicó en el último lugar de su ranking de estilo entre los entrenadores participantes, aunque incluso en esa crítica terminó reconociendo que, más allá de su ropa, el rosarino “al menos sabe entrenar”.

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Ahora, frente a México, Beccacece buscará darle a Ecuador otro paso histórico en el Estadio Azteca. Para un entrenador que no llegó a profesional como jugador, que se formó estudiando el fútbol, y que encontró en Bielsa una referencia central, el Mundial 2026 ya le dio una reivindicación importante: puso a La Tri en una instancia decisiva con una victoria que quedará en la memoria del fútbol mundial.