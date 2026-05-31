Panamá nunca pudo con Brasil: las victorias de Costa Rica y Honduras que nadie más en Centroamérica logró

Tras la goleada que sufrió Panamá, Costa Rica y Honduras siguen siendo las únicas selecciones de la región que alguna vez lograron derrotar a Brasil.

Panamá llegó al mítico Maracaná con la ilusión de medir fuerzas ante Brasil antes del Mundial 2026, pero terminó llevándose una derrota abultada que volvió a poner sobre la mesa una marca histórica para Centroamérica.

La Canarinha se impuso 6-2 en Río de Janeiro y dejó en claro, una vez más, lo difícil que ha sido para las selecciones del istmo competir contra el mayor de los colosos del fútbol mundial.

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La caída de la Marea Roja

Brasil golpeó casi desde el vestuario con Vinícius Júnior, que abrió el marcador al minuto dos de juego. Michael Murillo consiguió el empate parcial con un tiro libre que desvió en la barrera y desacomodó a Alisson, pero la reacción duró poco: antes del descanso, Casemiro volvió a poner arriba al local.

En el segundo tiempo, Brasil terminó de romper el partido. Rayan aprovechó un error en la salida panameña, Lucas Paquetá amplió la diferencia, Igor Thiago convirtió de penal y Danilo firmó el sexto. Carlos Harvey descontó con un potente remate para decorar el resultado, pero la sensación final fue contundente: Panamá volvió a quedarse lejos de la hazaña.

Con este resultado, el historial panameño ante Brasil sigue sin victorias. La selección canalera registra seis derrotas y apenas un empate frente a la Verdeamarela, aquel 1-1 conseguido en 2019. Así, Costa Rica y Honduras siguen siendo las únicas selecciones de la región que alguna vez lograron derrotar a Brasil.

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Costa Rica hizo historia en 1960

La primera gran hazaña centroamericana ante Brasil la firmó la Tricolor. Fue el 10 de marzo de 1960, en el Campeonato Panamericano, disputado en el antiguo Estadio Nacional de La Sabana.

Aquel día, la Selección de Costa Rica consiguió un triunfo histórico por 3-0. Guillermo Valenciano abrió el marcador a los 14 minutos, Edgar Quesada amplió la ventaja a los 28 y Rubén Jiménez sentenció el resultado a los 76. Brasil venía de conquistar el Mundial de Suecia 1958 y ya era una potencia reconocida a nivel internacional.

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Costa Rica fue la primera selección centroamericana que derrotó a Brasil (Facebook).

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Ese triunfo sigue siendo, hasta hoy, la única victoria de Costa Rica ante Brasil en selección mayor.

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Honduras dio el golpe en la Copa América 2001

La segunda victoria centroamericana llegó más de cuatro décadas después. El protagonista fue Honduras, que el 23 de julio de 2001 sorprendió al mundo al derrotar 2-0 a Brasil en los cuartos de final de la Copa América disputada en Colombia.

La Bicolor había llegado al torneo como invitada y terminó construyendo una de las páginas más importantes de su historia. En el Estadio Palogrande de Manizales, el equipo dirigido por Ramón “Primitivo” Maradiaga dio un golpe inesperado.

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El primer tanto llegó a los 57 minutos, con un autogol de Juliano Belletti. Ya sobre el final, Saúl Martínez marcó el 2-0 a los 88 minutos y terminó de sellar una victoria que eliminó a Brasil del torneo.

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Aquel resultado sigue siendo una de las mayores gestas del fútbol hondureño. Brasil tenía en el banco a Luiz Felipe Scolari y contaba con futbolistas de jerarquía, pero Honduras resistió, golpeó en los momentos justos y terminó sacando del camino a una potencia mundial.

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En síntesis

Panamá cayó 6-2 en su visita a Brasil en un amistoso previo al Mundial 2026.

Costa Rica y Honduras siguen siendo las únicas selecciones de Centroamérica que lograron derrotar a los sudamericanos.

Los ticos hicieron historia en 1960 con una goleada 3-0; La Bicolor emuló la hazaña en 2001, ganando 2-0.