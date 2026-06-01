Motagua estaría cerca de cerrar la llegada más esperada

Solo queda hacer el anuncio oficial para que Motagua anuncie la llegada más esperada por sus aficionados tras ganar la 20.

El actual campeón del fútbol hondureño no solo está cambiando jugadores para la próxima temporada, sino que también renovará por completo su piel. Tras coronarse en el torneo Clausura 2026, Motagua hizo oficial el fin de su histórica relación con la marca española Joma, para abrirle paso a un gigante de la ropa deportiva: Champion.

Aunque el club todavía no lo anuncia con bombos y platillos, desde el entorno de las Águilas lo que es un secreto a voces es que la marca estadounidense de 1919 sería la encargada de diseñar los nuevos uniformes del campeón.

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La noticia tomaría por sorpresa a muchos aficionados. A través de un emotivo comunicado lanzado el pasado 27 de mayo, la directiva azul despidió a Joma, la marca que los acompañó durante más de un cuarto de siglo en sus momentos más gloriosos.

“Durante más de 26 años, Joma fue mucho más que la marca que vistió nuestros colores: fue parte de nuestra historia. Con cada uniforme, acompañó al Motagua en noches inolvidables, celebraciones, desafíos y títulos que hoy forman parte del orgullo de toda nuestra afición”, compartió el club en sus redes sociales.

Motagua usará la marca Champion en los próximos años.

Una nueva era con sello estadounidense

Con la salida de Joma, Motagua daría un salto enorme en el mercado internacional al aliarse con Champion. Esta marca es un gigante mundial de la ropa deportiva y urbana, famosa por vestir a grandes equipos y atletas a lo largo de la historia.

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Para el Ciclón Azul, este cambio significa una reestructuración total que busca modernizar la imagen del club y ofrecerle a la exigente afición motagüense diseños frescos y de alta calidad para defender el título de campeones. Se espera que en los próximos días el club presente oficialmente las nuevas camisetas que lucirán en el nuevo torneo.

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En resumen

Motagua hizo oficial el fin de su relación con la marca española Joma tras 26 años vistiendo al club en sus momentos más gloriosos.

El actual campeón de Honduras tiene casi cerrada su nueva alianza con la reconocida marca estadounidense Champion.

Tras ganar el torneo Clausura 2026, las Águilas buscan modernizar su imagen e iniciar una nueva era con ropa deportiva de nivel mundial.

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Johan Raudales, periodista hondureño. va confirmando la llegada de la marca.