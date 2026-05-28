Reportes desde Brasil aseguran que Santos le ocultó a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) la verdadera lesión de Neymar.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Faltan exactamente 14 días para que empiece la cita máxima en Estados Unidos, México y Canadá. Y por ese motivo, el mundo del fútbol se consternó al conocer la última noticia sobre la lesión de Neymar, que podría dejar al astro afuera de la convocatoria definitiva de la Selección de Brasil.

Rodrigo Lasmar, médico de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), informó este jueves en rueda de prensa que el futbolista de 34 años sufrió una lesión muscular grado dos en la pantorrilla (gemelo) por la cual estará de baja de “dos a tres semanas”. Por lo tanto, se perderá los amistosos contra Panamá pactado para el 31 de mayo, en el Estadio Maracaná, y Egipto, a disputarse el 6 de junio.

El detalle del diagnóstico, obtenido tras realizarle todos los exámenes médicos correspondientes, es que es más grave de lo presupuestado. Su equipo, Santos, no le habría dado toda la información sobre el desgarro a la CBF antes de que fuera incluido en la nómina de Carlo Ancelotti.

Y diferentes medios locales, como Globo o Lance!, especulan que la decisión podría haber sido intencional. “No es solo un edema”, aclaró Lasmar, antes de aseverar que lo evaluarán día a día con rigurosidad.

El ultimátum que Brasil le dio a Neymar

Según dio a conocer ESPN, la Confederación Brasileña está dispuesta a bajar a Neymar de la nómina si no está al 100% físicamente para el 12 de junio. Esa es la fecha límite en la que decidirán si el ex Barcelona asiste a la Copa del Mundo o si lo reemplazan por otro jugador de la prelista. FIFA, por reglamento, permite hacerlo hasta entonces.

Un día después, Brasil debutará en el certamen enfrentando a un duro rival Marruecos por el Grupo C, en el que también quedaron emparejados con Haití, uno de los representantes de la Concacaf, y Escocia.

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Volviendo a la fecha FIFA, Panamá también tendrá dos bajas sensibles para el amistoso con la Canarinha: el mediocampista Adalberto Carrasquilla, quien se lesionó en Pumas durante la final de vuelta de la Liga MX, y el portero Luis Mejía, también por un problema muscular. Pero ambos llegarán al Mundial.

En resumen

Neymar se perderá el partido amistoso ante Panamá del 31 de mayo tras confirmarse que sufrió una lesión muscular grado dos en la pantorrilla que lo tendrá fuera de las canchas de dos a tres semanas.

que lo tendrá fuera de las canchas de dos a tres semanas. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) le impuso como fecha límite el 12 de junio para estar al 100% físicamente. De lo contrario, el astro de 34 años será dado de baja de la lista para el Mundial 2026.

para estar al 100% físicamente. De lo contrario, el astro de 34 años será dado de baja de la lista para el Mundial 2026. El cuerpo médico de Brasil reveló que la lesión es más grave de lo esperado, lo que desató especulaciones sobre si el Santos ocultó información antes de la convocatoria de Carlo Ancelotti.