Neymar ficharía por este impensado club y sería compañero de futbolista hondureño

Neymar Jr estaría en conversaciones para dejar el Santos de Brasil y cambiar de destino para convertirse en compañero de un hondureño, según los últimos reportes del medio The Athletic.

El club que negocia con Neymar es el Cincinnati de la MLS en Estados Unidos, club en el que actualmente milita el hondureño Mathias Vazquez, hijo del entrenador argentino Diego Martín Vazquez.

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El medio señala que las conversaciones con el en torno de la estrellas brasileña se encuentran en una fase muy inicial; aunque Cincinnati está evaluando el interés y las exigencia de Neymar.

Sumado a eso, también evalúan si conviene o no fichar al brasileño que posee contrato con el Santos hasta finales de 2026.

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Esta no es la primera vez que el brasileño es vinculado con un club norteamericano; anteriormente ya había sostenido negociaiones con el Chicago Fire cuando dejó el Al Hilal de Arabia Saudita.

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Entre tanto, los clubes de la MLS siguen concentrados en fichar superestrellas, lista en la que aparecen Marco Reus, Hugo Lloris, Thomas Muller, Rodrigo de Paul, Zaha, Son Heung-min, Rodrigo De Paul, James Rodríguez, Timo Werner y Antoine Griezmann.