Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este sábado 20 de junio, a qué hora y dónde ver

Entérate de todos los detalles sobre la agenda de partidos que se disputarán en el grupo E y F en la Copa del Mundo.

La Copa del Mundo 2026 continúa este sábado 20 de junio con cuatro emocionantes partidos que marcarán el inicio de la segunda jornada para los grupos E y F que podrían definir el camino en esos sectores de cara a los 16avos de final.

La jornada comienza con el partidazo entre Países Bajos y Suecia. La selección neerlandesa protagonizó uno de los partidos más emocionantes al empatar 2-2 ante Japón. Por su parte, Suecia debutó con autoridad al quedarse con la victoria 5-1 ante Túnez, apareciendo como una de las gratas sorpresas en cuanto a su funcionamiento.

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Más tarde, Alemania se enfrenta a Costa de Marfil. Ambas selecciones llegan con el impulso de haber obtenido la victoria en su debut. En el caso de los europeos, aplastaron 7-1 a Curazao; mientras los africanos derrotaron 1-0 a Ecuador, victoria en la que se mostraron sólidos defensivamente.

Horas después. Ecuador tendrá que enfrentarse a Curazao. Los sudamericanos tienen la obligación de sacar una victoria para mantener intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente etapa. Una derrota los dejaría en una situación complicada. Mientras los caribeños recibieron la derrota más amplia de la jornada 1, aunque más allá del resultado, dejó algunas señales positivas en ofensiva.

El último juego del día será el duelo entre Túnez y Japón. Los tunecinos sufrieron la terrible goleada 1-5 ante Suecia y necesita sumar para no quedar al borde de la eliminación. Japón por su lado, disputó un encuentro a un alto nivel competitivo, dejando una imagen positiva y llega con la sensación de que puede pelear el liderato del grupo.

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Partidos de hoy sábado 20 de junio en el Mundial 2026



Grupo F

Países Bajos vs. Suecia

11:00 a.m. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua

12:00 p.m. Panamá

Grupo E

Alemania vs. Costa de Marfil

2:00 p.m. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua

3:00 p.m. Panamá

Grupo F

Ecuador vs. Curazao

6:00 p.m. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua

7:00 p.m. Panamá

Grupo E

Túnez vs. Japón

10:00 p.m. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua

11:00 p.m. Panamá

Dónde ver los partidos de hoy en el Mundial 2026

Para la región centroamericana, el canal autorizados que transmite todos los partidos de la Copa del Mundo 2026 es Tigo Sports. Mientras en Estados Unidos la cobertura en inglés está disponible através de Fox y FS1, mientras que en español se puede vivir por Telemundo, Peacock y Universo.

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