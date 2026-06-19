Haití quedó matemáticamente eliminado del Mundial 2026 tras perder sus dos primeros partidos y quedar sin chances de superar a Escocia por el desempate olímpico.

Con la derrota por 3-0 ante Brasil por la segunda fecha del Mundial 2026, Haití ya no puede terminar ni en la tercera posición del Grupo C. Aunque le gane a Marruecos en la última fecha y Escocia pierda conla Verdeamarela, los británicos quedarían arriba por el 1-0 del enfrentamiento directo.

El criterio de desempate del certamen que organiza la FIFA arranca por los partidos entre los equipos empatados, antes de pasar a diferencia de gol general. Entonces: Haití es la primera selección eliminada de la Copa del Mundo.

ver también Brasil triunfa sin apuros contra Haití: Resumen y goles

¿Quiénes pueden quedar afuera en la segunda fecha?

Turquía: queda eliminada si pierde contra Paraguay. Australia ya le ganó a Turquía y ya tiene 3 puntos; si Turquía queda con 0, aunque le gane a Estados Unidos en la última fecha, quedaría atada por el cara a cara con Australia.

Turquía está decepcionando a muchos en Norteamérica (Getty Images).

Túnez: puede quedar eliminada si pierde ante Japón y Países Bajos le gana a Suecia. En ese escenario, Túnez quedaría con 0 y ya no podría alcanzar el tercer puesto por el cruce directo perdido ante Suecia.

Con el Mundial ya comenzado, Herve Renard se convirtió en nuevo DT de Túnez (Getty Images).

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Ecuador o Curazao: el que pierda entre ellos puede quedar eliminado si Alemania y Costa de Marfil empatan. Con los dos líderes en 4 puntos y el ganador del duelo directo en 3, el perdedor ya no podría superar al tercero por el cara a cara.

El sueño mundialista de Curazao no va a durar mucho (Getty Images).

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Jordania o Argelia: el que pierda entre ellos queda eliminado. Los dos perdieron en el debut y se enfrentan en la segunda fecha; el perdedor quedaría con 0 y, aunque gane el último partido, tendría perdido el desempate directo contra dos rivales del grupo.

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Jordania viene de caer en su estreno ante Austria (Getty Images).

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Uzbekistán: puede quedar eliminado si pierde contra Portugal y RD Congo le gana a Colombia. En ese caso, Uzbekistán quedaría con 0, con Portugal y RD Congo ya en 4 puntos y Colombia en 3, además de haber perdido el cara a cara con Colombia.

Los Lobos Blancos dieron pelea ante Colombia, pero perdieron 3-1 (Getty Images).

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Panamá o Croacia: el que pierda entre ellos puede quedar eliminado si Inglaterra y Ghana empatan. Con Inglaterra y Ghana en 4 puntos y el ganador de Panamá-Croacia en 3, el perdedor quedaría sin forma de superar al tercero por el enfrentamiento directo.

Panamá quedó al borde del abismo tras la caída agónica en el debut (Getty).

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En síntesis

Haití quedó matemáticamente eliminado del Mundial 2026 tras perder sus dos primeros partidos y quedar sin chances de superar a Escocia por el desempate olímpico.

tras perder sus dos primeros partidos y quedar sin chances de superar a Escocia por el desempate olímpico. La segunda fecha puede dejar más selecciones afuera , dependiendo de resultados clave en grupos como D, E, F, J, K y L.

, dependiendo de resultados clave en grupos como D, E, F, J, K y L. Panamá, Croacia, Turquía, Túnez, Uzbekistán, Ecuador, Curazao, Jordania y Argelia aparecen entre los equipos que podrían quedar eliminados si se combinan derrotas propias con otros resultados.