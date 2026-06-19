Dónde ver Países Bajos vs. Suecia por el Grupo F del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

Suecia llega con el impulso de haber logrado el triunfo en la jornada 1, mientras la Naranja Mecánica buscará recuperar terreno tras empatar ante Japón.

Países Bajos y Suecia se enfrentan este sábado 20 de junio por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026. El cruce tendrá mucho peso en la pelea por la clasificación: los suecos llegan como líderes de la zona después de golear en el debut, mientras que la Oranje necesita reaccionar tras dejar escapar puntos en su estreno.

El partido se disputará en el NRG Stadium de Houston, identificado por FIFA durante la Copa como Houston Stadium. Para el equipo de Ronald Koeman, el duelo aparece como una prueba inmediata de carácter. Para Suecia, puede ser una oportunidad enorme para quedar muy cerca de los 16avos de final.

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A qué hora juegan Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

11:00 a.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 12:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Suecia en Centroamérica

Panamá: Tigo Sports (TV, app y web)

Tigo Sports (TV, app y web) Costa Rica: Tigo Sports (TV, app y web)

Tigo Sports (TV, app y web) El Salvador: Tigo Sports (TV, app y web)

Tigo Sports (TV, app y web) Guatemala: Tigo Sports (TV, app y web)

Tigo Sports (TV, app y web) Honduras: Tigo Sports (TV, app y web)

Tigo Sports (TV, app y web) Nicaragua: Tigo Sports (TV, app y web)

Países Bajos, obligado a corregir después del empate

Países Bajos llega al segundo partido con una sensación incómoda. En el debut empató 2-2 ante Japón, un resultado que no fue dramático, pero sí dejó dudas importantes, especialmente por la forma en que el equipo gestionó el partido.

La Oranje tiene jerarquía, experiencia y futbolistas de enorme nivel, pero ahora necesita transformar ese peso en una victoria. En un grupo competitivo, otro tropiezo podría dejarla con mucha presión antes de la última fecha.

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Crysencio Summerville anotó en el empate ante Japón. Foto: OnsOranje.

El equipo de Ronald Koeman también llega con una baja confirmada: Quinten Timber no estará disponible. Esa ausencia reduce variantes en una zona del campo donde Países Bajos necesita intensidad, recuperación y equilibrio.

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Ante Suecia, el desafío será doble: mejorar defensivamente y encontrar más claridad para sostener ventajas. El empate ante Japón mostró que el equipo puede lastimar, pero también que todavía debe ajustar mucho sin pelota.

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Suecia llega líder y con confianza

Suecia empezó el Mundial de la mejor manera. La goleada 5-1 ante Túnez le dio tres puntos, una diferencia de gol muy favorable y el liderazgo inicial del Grupo F.

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El equipo dirigido por Graham Potter llega con confianza, orden y un ataque que dejó señales fuertes en el debut. La sociedad ofensiva entre Alexander Isak y Viktor Gyökeres aparece como uno de los grandes argumentos suecos para competir en esta zona.

Viktor Gyökeres es una de las armas letales de Suecia. Foto: Redes sociales.

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El capitán Victor Nilsson Lindelöf destacó después del estreno el orgullo por el nivel mostrado por el equipo. Ese mensaje refleja el clima interno: Suecia sabe que empezó bien, pero también que una victoria ante Países Bajos puede cambiar por completo su camino mundialista.

La baja confirmada es Eric Smith, una ausencia que obliga a ajustar piezas, aunque no modifica el buen momento anímico del equipo.

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Árbitros del Países Bajos vs. Suecia

Árbitro principal: Michael Oliver (Inglaterra)

Asistente 1: Stuart Burt (Inglaterra)

Asistente 2: James Mainwaring (Inglaterra)

Cuarto árbitro: Abongile Tom (Sudáfrica)