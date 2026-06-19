Raphinha sale lesionado en pleno Brasil vs. Haití por el Mundial 2026: qué le pasó al delantero del Barcelona

Raphinha tuvo que ser reemplazado cerca del final del primer tiempo ante Haití, cuando Brasil ganaba 2-0 con doblete de Matheus Cunha.

Raphinha tuvo que ser reemplazado cerca del final del primer tiempo en el partido entre Brasil y Haití por el Mundial 2026. El atacante dejó la cancha cuando la Verdeamarela ganaba 2-0, con un doblete de Matheus Cunha y una gran actuación de Vinícius Jr. en ataque.

La primera información indica que la molestia podría estar relacionada con un golpe en la parte posterior de la pierna derecha. Por ahora no hay un diagnóstico confirmado, pero la salida encendió las alarmas en el equipo de Carlo Ancelotti.

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Molestias en la semana y un antecedente alarmante

Raphinha ya venía con una semana incómoda desde lo físico, ya que había sufrido ampollas en los pies durante los días previos al partido. Aun así, fue titular ante Haití y formó parte del tridente ofensivo junto a Vinícius Jr. y Matheus Cunha.

El antecedente que aumenta la preocupación es su historial reciente. En el último tiempo, una lesión en el muslo lo mantuvo un mes fuera de las canchas con Barcelona, por lo que Brasil seguirá de cerca su evolución en las próximas horas.

Raphiinha enciende las alarmas de Brasil (Getty Images).

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La selección brasileña espera ahora el parte médico para saber si se trató solo de una molestia puntual o si Raphinha corre riesgo de perderse los próximos partidos del Mundial 2026.