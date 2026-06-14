Países Bajos y Japón se enfrentan por la primera fecha del Mundial 2026 en una de las sedes más imponentes del torneo.

Países Bajos y Japón juegan su debut en el Mundial 2026 en una de las sedes más importantes de la Copa del Mundo. El partido se disputa en el Dallas Stadium, el nombre utilizado por FIFA para el estadio conocido comercialmente como AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas, dentro del área metropolitana de Dallas-Fort Worth.

Aunque FIFA identifica la sede como Dallas, el estadio está puntualmente en Arlington, una ciudad situada entre Dallas y Fort Worth. Es uno de los recintos más modernos y reconocidos de Estados Unidos, casa de los Dallas Cowboys de la NFL y escenario habitual de grandes eventos deportivos, conciertos y espectáculos internacionales.

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El partido que abrirá el Grupo F se juega este domingo 14 de junio de 2026. En Centroamérica, se podrá seguir desde las 2:00 p.m. en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Belice, mientras que en Panamá será a las 3:00 p.m..

Países Bajos y Japón se medirán en Arlington, Texas (Getty Images).

Ficha completa del estadio

Nombre FIFA: Dallas Stadium

Dallas Stadium Nombre comercial: AT&T Stadium

AT&T Stadium Ubicación: Arlington, Texas, Estados Unidos

Arlington, Texas, Estados Unidos Área metropolitana: Dallas-Fort Worth

Dallas-Fort Worth Equipo local: Dallas Cowboys, NFL

Dallas Cowboys, NFL Inauguración: 2009

2009 Tipo de estadio: multiuso, con techo retráctil

multiuso, con techo retráctil Capacidad mundialista estimada: alrededor de 94.000 espectadores

alrededor de 94.000 espectadores Partidos en el Mundial 2026: nueve encuentros, incluida una semifinal

El Dallas Stadium albergará nueve partidos a lo largo de la Copa del Mundo (Getty Images).

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El Dallas Stadium es una de las grandes postales del Mundial 2026. Su tamaño, su techo retráctil y su enorme pantalla central lo convirtieron en uno de los estadios más llamativos del torneo. Para FIFA, el recinto fue adaptado con cambios de imagen, ajustes de patrocinio y condiciones especiales para recibir partidos de Copa del Mundo.

¿Cómo llegan los equipos?

Países Bajos llega a este partido con la presión habitual de una selección grande. El equipo europeo, tres veces finalista mundial, busca empezar con fuerza en un grupo exigente y con una generación que combina experiencia, talento ofensivo y nombres importantes en clubes de elite.

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Japón, por su parte, aparece como uno de los rivales más incómodos del Mundial. El seleccionado asiático viene de consolidarse como una selección competitiva, intensa y con futbolistas cada vez más instalados en las principales ligas europeas. Su debut ante Países Bajos es una prueba fuerte para medir hasta dónde puede llegar.

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En síntesis

Países Bajos vs. Japón se juega en el Dallas Stadium, el nombre FIFA del AT&T Stadium.

El partido corresponde al Grupo F del Mundial 2026, que también integran Suecia y Túnez.

En Centroamérica, el encuentro se juega a las 2:00 p.m. en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Belice; y a las 3:00 p.m. en Panamá.