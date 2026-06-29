¿Noruega o Costa de Marfil? La IA predice quién será el rival de Brasil en octavos de final del Mundial 2026

Brasil dejó en el camino a Japón y ya está entre los 16 mejores del Mundial 2026. Ahora, la inteligencia artificial analizó el cruce entre Noruega y Costa de Marfil para anticipar quién podría ser el próximo rival de la Verdeamarela.

Brasil ya cumplió su primer objetivo en la fase de eliminación directa del Mundial 2026. El equipo de Carlo Ancelotti eliminó a Japón en los 16avos de final y sacó boleto a octavos, donde espera por el ganador del duelo entre Noruega y Costa de Marfil.

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La Verdeamarela superó una prueba exigente ante el combinado de Hajime Moriyasu y ahora casi una semana para preparar su próximo compromiso. El cruce de octavos se jugará el domingo 5 de julio en el New York New Jersey Stadium, en East Rutherford, y definirá a uno de los clasificados a cuartos de final.

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El rival saldrá del partido entre dos selecciones con perfiles muy distintos. El equipo vikingo tiene como grandes figuras a Erling Haaland y Martin Ødegaard, mientras que el conjunto africano apuesta por la potencia física, la velocidad en transición y la intensidad en los duelos.

La IA predice quién será el rival de Brasil

Según la predicción de la inteligencia artificial, Noruega parte con una leve ventaja sobre Costa de Marfil y sería el rival más probable de los pentacampeones en los octavos de final del Mundial 2026.

La proyección marca un partido parejo, pero inclina la balanza hacia el equipo europeo por la jerarquía de sus principales figuras y por su capacidad para resolver acciones puntuales en las áreas. En un cruce de eliminación directa, ese detalle puede ser decisivo.

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Erling Haaland podría cruzarse en el camino de Brasil (Getty Images).

El pronóstico de la IA proyecta una victoria de Noruega por 2-1, con un partido cerrado y con Haaland como principal amenaza ofensiva. El delantero aparece como el factor diferencial por su potencia, su juego aéreo y su capacidad para convertir incluso con pocas situaciones de gol.

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Por qué Noruega aparece como favorita ante Costa de Marfil

Noruega tiene un argumento difícil de ignorar: cuenta con uno de los delanteros más determinantes del mundo. Haaland obliga a cualquier rival a defender con más atención cerca del área y condiciona el plan defensivo desde el primer minuto.

A su lado, Ødegaard puede ser clave para manejar los tiempos del partido. Si Noruega logra instalarse en campo rival y darle ritmo a sus ataques, el mediocampista del Arsenal será fundamental para conectar con los delanteros y encontrar espacios entre líneas.

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La IA también valora la estructura del equipo noruego. Sin ser una selección que necesite dominar todos los partidos con posesión larga, puede competir desde un bloque ordenado, salida directa y ataques rápidos. Ese tipo de plan suele tener mucho peso en duelos de eliminación directa.

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Así, Brasil ya mira de reojo su próximo desafío. Después de eliminar a Japón, la Verdeamarela espera por Noruega o Costa de Marfil, aunque la IA ya marcó su candidato: el equipo de Haaland sería el rival más probable en los octavos de final del Mundial 2026.