Cuántas veces Francia e Inglaterra jugaron por el tercer puesto del Mundial y cómo les fue

Francia e Inglaterra cierran el partido 103 de la Copa del Mundo 2026 y definen quién será el tercer lugar del torneo.

Francia e Inglaterra volverán a la cancha después de sus eliminaciones en las semifinales del Mundial 2026. Aunque ninguna podrá disputar el título, ambas tienen la posibilidad de cerrar su participación con una victoria y una medalla.

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Los antecedentes favorecen claramente a Francia, que ganó dos de sus tres partidos anteriores por el tercer puesto, mientras que Inglaterra perdió las dos veces que disputó esta instancia. El encuentro de Miami será la cuarta aparición de Les Bleus y la tercera de los Three Lions.

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Cómo le fue a Francia en los partidos por el tercer puesto

Francia disputó tres partidos por la medalla de bronce antes del Mundial 2026. Ganó dos y perdió uno:

Suecia 1958: Francia 6-3 Alemania Federal.

Francia 6-3 Alemania Federal. España 1982: Polonia 3-2 Francia.

Polonia 3-2 Francia. México 1986: Francia 4-2 Bélgica, después del alargue.

Su balance es de dos victorias, una derrota, 12 goles a favor y ocho en contra.

Francia 6-3 Alemania Federal en 1958

La primera participación francesa terminó con uno de los partidos más goleadores en la historia de los Mundiales.

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Francia se impuso 6-3 y consiguió el mejor resultado mundialista de su historia hasta ese momento. Just Fontaine marcó cuatro goles y completó una campaña de 13 tantos, cifra que continúa siendo el récord para un futbolista en una misma Copa del Mundo.

Polonia 3-2 Francia en 1982

Francia regresó a esta instancia 24 años después, luego de caer por penales frente a Alemania Federal en una de las semifinales más dramáticas de la historia.

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Michel Hidalgo presentó una formación con varios cambios y Polonia se impuso 3-2 en Alicante. Fue la única derrota francesa en un partido por el tercer puesto hasta el momento.

Francia 4-2 Bélgica en 1986

Cuatro años más tarde, Francia volvió a quedar eliminada en semifinales por Alemania Federal. Esta vez pudo recuperarse ante Bélgica.

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El encuentro terminó 2-2 durante los 90 minutos. Bernard Genghini y Manuel Amoros marcaron en el alargue para sellar el triunfo francés por 4-2.

Cómo le fue a Inglaterra en los partidos por el tercer puesto

Inglaterra disputó dos encuentros por el tercer lugar y perdió ambos:

Italia 1990: Italia 2-1 Inglaterra.

Italia 2-1 Inglaterra. Rusia 2018: Bélgica 2-0 Inglaterra.

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El balance inglés es de dos derrotas, un gol a favor y cuatro en contra. Por lo tanto, una victoria frente a Francia le permitiría conseguir su primera medalla de bronce mundialista.

Italia 2-1 Inglaterra en 1990

Inglaterra llegó al partido después de perder por penales contra Alemania Federal en semifinales. Su rival fue Italia, anfitrión del torneo, que también venía de una eliminación desde los doce pasos frente a Argentina.

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Roberto Baggio abrió el marcador, David Platt empató de cabeza y Salvatore Schillaci convirtió el penal que definió el 2-1. Fue, además, el último encuentro de Bobby Robson como entrenador y de Peter Shilton como arquero de Inglaterra.

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Bélgica 2-0 Inglaterra en 2018

El segundo antecedente se produjo en Rusia 2018, luego de que Croacia eliminara a Inglaterra durante el alargue de las semifinales.

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Thomas Meunier marcó a los cuatro minutos y Eden Hazard completó el 2-0 en el tramo final. Bélgica obtuvo así la mejor posición mundialista de su historia, mientras que los ingleses volvieron a terminar cuartos.