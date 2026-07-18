Qué pasa si dos jugadores terminan con los mismos goles en el Mundial 2026: así se define la Bota de Oro

Mbappé y Messi definen en su último partido de la Copa del Mundo 2026. Un juega por el tercer lugar y otro por la gloria eterna.

La lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026 permanece abierta antes de los dos últimos encuentros del torneo. Kylian Mbappé tendrá una oportunidad decisiva en Francia vs. Inglaterra, mientras que Lionel Messi todavía debe disputar la final entre Argentina y España.

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Ambos llegan al cierre de la competencia con ocho goles, por lo que los criterios de desempate pueden terminar definiendo al máximo artillero del campeonato.

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Cómo se desempata la Bota de Oro del Mundial

El primer criterio para determinar al ganador es, lógicamente, la cantidad total de goles anotados. Todos los tantos tienen el mismo valor, independientemente de que hayan sido convertidos de jugada, tiro libre o penal.

Cuando dos o más futbolistas terminan igualados, FIFA aplica los siguientes desempates:

Mayor cantidad de asistencias. Menor cantidad de minutos disputados.

Por lo tanto, no alcanza con mirar únicamente la tabla de goleadores. Un futbolista que haya entregado más asistencias quedará por delante de otro con la misma cantidad de tantos. Si también están igualados en pases de gol, la Bota de Oro será para quien haya necesitado menos minutos para conseguir esos números.

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Quién gana la Bota de Oro si Messi y Mbappé terminan empatados

Antes del partido por el tercer puesto y la final, Kylian Mbappé yLionel Messi acumulan ocho goles. Sin embargo, el argentino tiene ventaja en el primer criterio de desempate gracias a sus asistencias.

Messi suma cuatro pases de gol, mientras que Mbappé tiene tres. Esto significa que, si ambos finalizan con ocho tantos, la Bota de Oro quedaría en poder del capitán argentino.

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El escenario puede cambiar en Miami. Si Mbappé convierte contra Inglaterra, alcanzará los nueve goles y quedará como líder en soledad, al menos hasta que Messi dispute la final del domingo.

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Kane y Bellingham también conservan posibilidades

Inglaterra también cuenta con dos futbolistas cerca de los primeros puestos. Harry Kane y Jude Bellingham llegan con seis goles, por lo que necesitarían al menos un doblete ante Francia para alcanzar a los líderes.

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Kane ya conoce lo que significa ganar este reconocimiento: obtuvo la Bota de Oro en Rusia 2018 después de anotar seis tantos. Mbappé, por su parte, fue el máximo goleador de Qatar 2022 con ocho.

La Bota de Oro se terminará de definir después de la final entre Argentina y España, prevista para el domingo 19 de julio.