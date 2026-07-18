Todos los ganadores del tercer puesto del Mundial: qué selección lo ganó más veces

Francia e Inglaterra se enfrentan por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026 tras ser eliminados en las semifinales.

Francia e Inglaterra se enfrentarán para decidir qué selección completa el podio del Mundial 2026. Para los ingleses será la oportunidad de quedarse por primera vez con la medalla de bronce, mientras que los franceses buscarán ampliar un historial que ya incluye dos terceros puestos.

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La instancia tiene casi tanta historia como la propia Copa del Mundo. Sin embargo, ninguna selección consiguió dominarla como Alemania, que terminó tercera en cuatro ediciones diferentes.

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Qué selección ganó más veces el tercer puesto del Mundial

Alemania es la selección que más veces terminó tercera en la historia de los Mundiales, con cuatro apariciones en el último escalón del podio:

Italia 1934.

México 1970, todavía como Alemania Federal.

Alemania 2006.

Sudáfrica 2010.

Detrás aparecen seis selecciones con dos terceros puestos cada una:

Brasil.

Croacia.

Francia.

Polonia.

Suecia.

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Francia puede quedar como única escolta de Alemania si derrota a Inglaterra en Miami. En ese caso, llegará a tres terceros puestos y superará a las demás selecciones que actualmente tienen dos.

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Todos los terceros puestos en la historia de los Mundiales

En 1930 y 1950 no se disputó un encuentro específico para definir la tercera posición. Estados Unidos quedó tercero en la edición inaugural según la clasificación oficial, mientras que Suecia ocupó ese lugar en 1950 después de la ronda final disputada por cuatro selecciones.

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Mundial Selección que terminó tercera Resultado decisivo Uruguay 1930 Estados Unidos No hubo partido por el tercer puesto Italia 1934 Alemania Alemania 3-2 Austria Francia 1938 Brasil Brasil 4-2 Suecia Brasil 1950 Suecia No hubo partido: se definió mediante el grupo final Suiza 1954 Austria Austria 3-1 Uruguay Suecia 1958 Francia Francia 6-3 Alemania Federal Chile 1962 Chile Chile 1-0 Yugoslavia Inglaterra 1966 Portugal Portugal 2-1 Unión Soviética México 1970 Alemania Federal Alemania Federal 1-0 Uruguay Alemania 1974 Polonia Polonia 1-0 Brasil Argentina 1978 Brasil Brasil 2-1 Italia España 1982 Polonia Polonia 3-2 Francia México 1986 Francia Francia 4-2 Bélgica Italia 1990 Italia Italia 2-1 Inglaterra Estados Unidos 1994 Suecia Suecia 4-0 Bulgaria Francia 1998 Croacia Croacia 2-1 Países Bajos Corea-Japón 2002 Turquía Turquía 3-2 Corea del Sur Alemania 2006 Alemania Alemania 3-1 Portugal Sudáfrica 2010 Alemania Alemania 3-2 Uruguay Brasil 2014 Países Bajos Países Bajos 3-0 Brasil Rusia 2018 Bélgica Bélgica 2-0 Inglaterra Qatar 2022 Croacia Croacia 2-1 Marruecos

El repaso histórico muestra que el primer encuentro formal por la tercera posición se jugó en 1934. Después de otra edición sin partido en 1950, la definición se disputó ininterrumpidamente desde Suiza 1954.