Todos los ganadores del tercer puesto del Mundial: qué selección lo ganó más veces

Francia e Inglaterra se enfrentarán para decidir qué selección completa el podio del Mundial 2026. Para los ingleses será la oportunidad de quedarse por primera vez con la medalla de bronce, mientras que los franceses buscarán ampliar un historial que ya incluye dos terceros puestos.
La instancia tiene casi tanta historia como la propia Copa del Mundo. Sin embargo, ninguna selección consiguió dominarla como Alemania, que terminó tercera en cuatro ediciones diferentes.
ver también
Qué pasa si dos jugadores terminan con los mismos goles en el Mundial 2026: así se define la Bota de Oro
Qué selección ganó más veces el tercer puesto del Mundial
Alemania es la selección que más veces terminó tercera en la historia de los Mundiales, con cuatro apariciones en el último escalón del podio:
- Italia 1934.
- México 1970, todavía como Alemania Federal.
- Alemania 2006.
- Sudáfrica 2010.
Detrás aparecen seis selecciones con dos terceros puestos cada una:
- Brasil.
- Croacia.
- Francia.
- Polonia.
- Suecia.
Francia puede quedar como única escolta de Alemania si derrota a Inglaterra en Miami. En ese caso, llegará a tres terceros puestos y superará a las demás selecciones que actualmente tienen dos.
ver también
Donald Trump liquidó a Thomas Tuchel: señaló el grave error que sentenció a Inglaterra en el Mundial 2026
Todos los terceros puestos en la historia de los Mundiales
En 1930 y 1950 no se disputó un encuentro específico para definir la tercera posición. Estados Unidos quedó tercero en la edición inaugural según la clasificación oficial, mientras que Suecia ocupó ese lugar en 1950 después de la ronda final disputada por cuatro selecciones.
|Mundial
|Selección que terminó tercera
|Resultado decisivo
|Uruguay 1930
|Estados Unidos
|No hubo partido por el tercer puesto
|Italia 1934
|Alemania
|Alemania 3-2 Austria
|Francia 1938
|Brasil
|Brasil 4-2 Suecia
|Brasil 1950
|Suecia
|No hubo partido: se definió mediante el grupo final
|Suiza 1954
|Austria
|Austria 3-1 Uruguay
|Suecia 1958
|Francia
|Francia 6-3 Alemania Federal
|Chile 1962
|Chile
|Chile 1-0 Yugoslavia
|Inglaterra 1966
|Portugal
|Portugal 2-1 Unión Soviética
|México 1970
|Alemania Federal
|Alemania Federal 1-0 Uruguay
|Alemania 1974
|Polonia
|Polonia 1-0 Brasil
|Argentina 1978
|Brasil
|Brasil 2-1 Italia
|España 1982
|Polonia
|Polonia 3-2 Francia
|México 1986
|Francia
|Francia 4-2 Bélgica
|Italia 1990
|Italia
|Italia 2-1 Inglaterra
|Estados Unidos 1994
|Suecia
|Suecia 4-0 Bulgaria
|Francia 1998
|Croacia
|Croacia 2-1 Países Bajos
|Corea-Japón 2002
|Turquía
|Turquía 3-2 Corea del Sur
|Alemania 2006
|Alemania
|Alemania 3-1 Portugal
|Sudáfrica 2010
|Alemania
|Alemania 3-2 Uruguay
|Brasil 2014
|Países Bajos
|Países Bajos 3-0 Brasil
|Rusia 2018
|Bélgica
|Bélgica 2-0 Inglaterra
|Qatar 2022
|Croacia
|Croacia 2-1 Marruecos
El repaso histórico muestra que el primer encuentro formal por la tercera posición se jugó en 1934. Después de otra edición sin partido en 1950, la definición se disputó ininterrumpidamente desde Suiza 1954.