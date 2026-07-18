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Mundial 2026

Todos los ganadores del tercer puesto del Mundial: qué selección lo ganó más veces

Francia e Inglaterra se enfrentan por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026 tras ser eliminados en las semifinales.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Luka Modric celebró el tercer lugar en el Mundial 2022.
Luka Modric celebró el tercer lugar en el Mundial 2022.

Francia e Inglaterra se enfrentarán para decidir qué selección completa el podio del Mundial 2026. Para los ingleses será la oportunidad de quedarse por primera vez con la medalla de bronce, mientras que los franceses buscarán ampliar un historial que ya incluye dos terceros puestos.

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La instancia tiene casi tanta historia como la propia Copa del Mundo. Sin embargo, ninguna selección consiguió dominarla como Alemania, que terminó tercera en cuatro ediciones diferentes.

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Qué selección ganó más veces el tercer puesto del Mundial

Alemania es la selección que más veces terminó tercera en la historia de los Mundiales, con cuatro apariciones en el último escalón del podio:

  • Italia 1934.
  • México 1970, todavía como Alemania Federal.
  • Alemania 2006.
  • Sudáfrica 2010.

Detrás aparecen seis selecciones con dos terceros puestos cada una:

  • Brasil.
  • Croacia.
  • Francia.
  • Polonia.
  • Suecia.
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Francia puede quedar como única escolta de Alemania si derrota a Inglaterra en Miami. En ese caso, llegará a tres terceros puestos y superará a las demás selecciones que actualmente tienen dos.

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Todos los terceros puestos en la historia de los Mundiales

En 1930 y 1950 no se disputó un encuentro específico para definir la tercera posición. Estados Unidos quedó tercero en la edición inaugural según la clasificación oficial, mientras que Suecia ocupó ese lugar en 1950 después de la ronda final disputada por cuatro selecciones.

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MundialSelección que terminó terceraResultado decisivo
Uruguay 1930Estados UnidosNo hubo partido por el tercer puesto
Italia 1934AlemaniaAlemania 3-2 Austria
Francia 1938BrasilBrasil 4-2 Suecia
Brasil 1950SueciaNo hubo partido: se definió mediante el grupo final
Suiza 1954AustriaAustria 3-1 Uruguay
Suecia 1958FranciaFrancia 6-3 Alemania Federal
Chile 1962ChileChile 1-0 Yugoslavia
Inglaterra 1966PortugalPortugal 2-1 Unión Soviética
México 1970Alemania FederalAlemania Federal 1-0 Uruguay
Alemania 1974PoloniaPolonia 1-0 Brasil
Argentina 1978BrasilBrasil 2-1 Italia
España 1982PoloniaPolonia 3-2 Francia
México 1986FranciaFrancia 4-2 Bélgica
Italia 1990ItaliaItalia 2-1 Inglaterra
Estados Unidos 1994SueciaSuecia 4-0 Bulgaria
Francia 1998CroaciaCroacia 2-1 Países Bajos
Corea-Japón 2002TurquíaTurquía 3-2 Corea del Sur
Alemania 2006AlemaniaAlemania 3-1 Portugal
Sudáfrica 2010AlemaniaAlemania 3-2 Uruguay
Brasil 2014Países BajosPaíses Bajos 3-0 Brasil
Rusia 2018BélgicaBélgica 2-0 Inglaterra
Qatar 2022CroaciaCroacia 2-1 Marruecos

El repaso histórico muestra que el primer encuentro formal por la tercera posición se jugó en 1934. Después de otra edición sin partido en 1950, la definición se disputó ininterrumpidamente desde Suiza 1954.

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