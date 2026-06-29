Zion Suzuki nació en Estados Unidos, pudo representar a tres selecciones y eligió jugar para Japón, el país donde se crió.

Con tan solo 23 años, Zion Suzuki se convirtió en el hombre de confianza de Hajime Moriyasu bajo los tres palos de la Selección de Japón en el Mundial 2026. El arquero aparece es una de las caras más fuertes del recambio nipón y este lunes está afrontando una prueba enorme: enfrentar a Brasil por los 16avos de final.

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El duelo se juega en el Houston Stadium, en Houston, y pone a Japón ante una oportunidad histórica. Los Samuráis Azules llegaron a la fase de eliminación directa después de terminar segundos en el Grupo F, detrás de Países Bajos, y ahora buscan dar un golpe ante uno de los grandes candidatos del torneo.

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Zion Suzuki pudo representar a tres selecciones distintas. Nació en Newark, Estados Unidos, el el 21 de agosto de 2002, su padre tiene raíces ghanesas y su madre es japonesa. Por eso, desde lo reglamentario, aparecían tres caminos posibles: EE.UU., Ghana o Japón.

¿Quién es Zion Suzuki? Formación y trayectoria

Suzuki terminó eligiendo al país asiático porque se crió en la ciudad de Saitama (situada al norte de Tokyo), donde comenzó su carrera como arquero en el Urawa Red Diamonds.

Llegó a sus divisiones menores a los 11 años y desde chico empezó a mostrar una característica que hoy lo diferencia: no era solo un arquero de reflejos, también podía jugar lejos del arco y participar con los pies.

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(Getty Images)

A los 18 años firmó su primer contrato profesional con Urawa. Debutó en 2021 y, aunque no acumuló una enorme cantidad de partidos en su primera etapa, formó parte de un ciclo ganador en el fútbol japonés y asiático.

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Su salto a Europa llegó con Sint-Truiden V.V., equipo de la primera división de Bélgica. Allí encontró continuidad y empezó a ganar reconocimiento europeo. Incluso, en su momento, se habló de un interés de Manchester United, pero Suzuki terminó tomando un camino más lógico para su crecimiento: jugar, sumar minutos y consolidarse.

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Ese paso lo llevó luego a Parma, de Italia, donde firmó contrato hasta 2029. Con su llegada al club italiano, Suzuki también consiguió un dato histórico: se convirtió en el primer arquero japonés en jugar en la Serie A.

Racismo, respaldo de Moriyasu y la revancha mundialista

El portero forma parte de los llamados hafu, término utilizado en Japón para personas de ascendencia mixta. En un país históricamente más homogéneo, su figura rompió moldes dentro de la selección: arquero de 1,90 metro, físico imponente, piel morena y una historia familiar atravesada por varias culturas.

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En la Copa Asiática 2024, después de una derrota de Japón ante Irak, Suzuki recibió ataques racistas en redes sociales por parte de usuarios japoneses. Su entrenador, Moriyasu, salió a defenderlo públicamente y le sostuvo la confianza.

(Getty Images).

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Así, el nacido en Norteamérica siguió dentro del proceso, se mantuvo en la selección y terminó llegando al Mundial 2026 como una de las principales apuestas del cuerpo técnico.

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Ante Brasil, su figura vuelve a quedar bajo la mirada del mundo. El equipo nipón necesita una actuación grande para sostenerse en el partido y buscar un lugar entre los 16 mejores. Suzuki, el arquero que pudo jugar para tres países y eligió a Japón, es el nombre llamado a sostener esa ilusión.