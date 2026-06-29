¿Por qué no juega Takefusa Kubo hoy en Japón vs. Brasil por el Mundial 2026?

Japón se juega el pase a octavos del Mundial 2026 ante Brasil en Houston sin el atacante de la Real Sociedad.

Japón tiene una prueba enorme este lunes 29 de junio. El equipo de Hajime Moriyasu enfrenta a Brasil en el Houston Stadium, Estados Unidos, por los 16avos de final del Mundial 2026.

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Los nipones hicieron una fase de grupos sólida, terminando segundos en el Grupo F con 5 puntos, producto del empate 2-2 contra Países Bajos, la goleada 4-0 sobre Túnez y el 1-1 ante Suecia.

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Japón no perdió ninguno de sus tres partidos, pero afronta su primer cruce mano a mano ante el siempre temible pentacampeón y arrastrando una baja pesada: Takefusa Kubo no estará ante Brasil.

La lesión que marginó a Takefusa Kubo

Kubo no juega contra la Verdeamarela porque sufrió una rotura de menisco en la rodilla izquierda durante el debut de los Samuráis Azules en el Mundial 2026, ante Países Bajos, el 14 de junio.

La lesión se produjo en el segundo tiempo, después de un choque con Denzel Dumfries. El atacante de la Real Sociedad intentó continuar, pero terminó con molestias evidentes y luego se lo vio con hielo en la zona afectada.

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Takefusa Kubo se lesionó en el primer partido de Japón en el Mundial (Getty Images).

Desde ese partido, Kubo no volvió a tener minutos. Se perdió la goleada 4-0 ante Túnez y también el empate 1-1 frente a Suecia, en el cierre del Grupo F. Aunque Japón esperó su evolución durante la semana, el futbolista de 25 años no logró recuperarse a tiempo y quedó descartado para el cruce de 16avos ante Brasil.

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Cómo arma Japón el ataque sin Kubo

Daichi Kamada queda como uno de los nombres centrales para conectar el mediocampo con los delanteros, mientras que Daizen Maeda y Junya Ito aparecen como opciones de velocidad para atacar los espacios. Ayase Ueda será la referencia más adelantada.

El XI de Japón, sin Takefusa Kubo (Seleccción Japón).

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Japón va por el golpe sin una de sus cartas más claras para lastimar a Brasil. Moriyasu apuesta por un equipo intenso, con recorrido por los costados y velocidad arriba, pero sin el jugador que mejor podía aportar desequilibrio individual en un partido cerrado.