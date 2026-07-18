Historial de Francia vs. Inglaterra: todos los enfrentamientos antes del Mundial 2026

Aquí te contamos cuántas veces y quién domina los enfrentamientos entre Inglaterra y Francia en las Copas del Mundo.

Francia e Inglaterra se enfrentarán por el tercer puesto del Mundial 2026 en el que será el partido número 33 de su historial. Las dos selecciones comenzaron a medirse en 1923 y protagonizaron cruces amistosos, europeos y mundialistas.

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Los números generales favorecen a Inglaterra: los Three Lions ganaron 17 de los 32 antecedentes, Francia se impuso en 10 y los otros cinco terminaron empatados. Los ingleses también lideran en goles por 72 a 41.

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Cómo está el historial entre Francia e Inglaterra

Antes del partido por el tercer puesto, el registro completo es el siguiente:

Partidos: 32.

32. Victorias de Inglaterra: 17.

17. Victorias de Francia: 10.

10. Empates: 5.

5. Goles de Inglaterra: 72.

72. Goles de Francia: 41.

La diferencia se explica principalmente por los primeros años del enfrentamiento. Inglaterra ganó diez de los primeros once partidos disputados entre 1923 y 1949. Francia comenzó a equilibrar el historial con el crecimiento de su selección durante las décadas posteriores.

Cómo se reparten los 32 partidos entre Francia e Inglaterra

Partidos por el Mundial

Inglaterra 2-0 Francia — Inglaterra 1966.

— Inglaterra 1966. Inglaterra 3-1 Francia — España 1982.

— España 1982. Inglaterra 1-2 Francia — Qatar 2022.

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Partidos por la Eurocopa

Francia 0-0 Inglaterra — Eurocopa 1992.

— Eurocopa 1992. Francia 2-1 Inglaterra — Eurocopa 2004.

— Eurocopa 2004. Francia 1-1 Inglaterra — Eurocopa 2012.

Eliminatorias de la Eurocopa

Inglaterra 1-1 Francia — 1962.

— 1962. Francia 5-2 Inglaterra — 1963.

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Los otros 24 encuentros correspondieron a amistosos o torneos de preparación. Inglaterra ganó 15, Francia se impuso en 7 y los 2 restantes terminaron empatados.

El primer enfrentamiento se disputó en 1923 y terminó con victoria inglesa por 4-1. El amistoso más reciente fue en 2017, cuando Francia ganó 3-2, mientras que el último antecedente oficial fue el triunfo francés por 2-1 en los cuartos de final de Qatar 2022.

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Qué pasó en el último Francia vs. Inglaterra

El antecedente más reciente se produjo el 10 de diciembre de 2022, por los cuartos de final del Mundial de Qatar.

Aurélien Tchouaméni adelantó a Francia y Harry Kane empató de penal. Olivier Giroud marcó luego el 2-1 definitivo, mientras que Kane desperdició una segunda ejecución desde los doce pasos que podía haber llevado el encuentro al alargue.

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La victoria permitió que Francia avanzara a semifinales y posteriormente llegara a la final contra Argentina.

Francia domina los antecedentes más recientes

Aunque Inglaterra conserva una ventaja amplia en el historial general, la tendencia contemporánea favorece a Francia.

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En los últimos nueve enfrentamientos se registraron:

Seis victorias de Francia.

Dos empates.

Una victoria de Inglaterra.

ver también Todos los ganadores del tercer puesto del Mundial: qué selección lo ganó más veces

El único triunfo inglés durante ese período fue el 2-0 conseguido en Wembley en noviembre de 2015. Francia ganó los dos partidos siguientes: 3-2 en un amistoso disputado en 2017 y 2-1 por el Mundial de Qatar 2022.

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El encuentro de Miami determinará si Inglaterra amplía su ventaja histórica o si Francia continúa recortando diferencias y, al mismo tiempo, consigue su tercera medalla de bronce mundialista.