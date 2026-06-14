¿Dónde está Curazao? Historia, población y ubicación del rival de Alemania en el Mundial 2026

Curazao debuta en el Mundial 2026 ante Alemania y muchos se preguntan dónde queda, cuántos habitantes tiene y por qué puede disputar una Copa del Mundo.

Curazao es uno de los grandes nombres del Mundial 2026. No por su historia mundialista, sino todo lo contrario: la selección caribeña juega por primera vez una Copa del Mundo y su debut será nada menos que ante Alemania, una de las potencias históricas del fútbol.

Aunque con frecuencia se lo asocia directamente con los Países Bajos, territorio en el que nacieron 25 de los 26 jugadores que integran su nómina mundialista, Curazao tiene un estatus particular: es un país constituyente dentro del Reino de los Países Bajos, con autonomía interna.

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Dónde queda Curazao y cuántos habitantes tiene

Curazao es una isla ubicada en el sur del mar Caribe, muy cerca de la costa de Venezuela. Forma parte del grupo de las llamadas islas ABC, junto con Aruba y Bonaire, y su capital es Willemstad.

Vista satelital de la isla de Curazao (Google Maps).

La isla se encuentra a unos 60 kilómetros al norte de Venezuela y forma parte del Caribe neerlandés. Su territorio es pequeño: tiene una superficie cercana a los 443 kilómetros cuadrados, una dimensión que la convierte en una rareza dentro de una Copa del Mundo.

La pintoresca Willemstad, capital de Curazao y hogar de 136 mil personas (Royal Caribbean Cruises).

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Su población también llama la atención: Curazao tiene poco más de 150 mil habitantes. Ese dato es clave para entender la magnitud de su clasificación, ya que FIFA la reconoce como la nación más pequeña, tanto por población como por superficie, que logró llegar a una Copa del Mundo masculina.

El país cuenta con vistas paradisíacas al mar caribeño (Google Maps).

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Historia de Curazao y por qué juega el Mundial

La historia de Curazao está muy ligada a Europa. Primero fue colonizada por España y luego pasó a manos neerlandesas en el siglo XVII. Durante mucho tiempo formó parte de las Antillas Neerlandesas, hasta que en 2010 obtuvo su actual estatus autónomo dentro del Reino de los Países Bajos. Esa relación explica también por qué muchos futbolistas de su selección nacieron o se formaron en el fútbol neerlandés.

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Bajo el mando de Johan van Walbeeck, los holandeses reclamaron la isla de Curazao en 1634 (Curalink).

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En términos futbolísticos, Curazao aprovechó su crecimiento dentro de Concacaf para firmar una clasificación histórica. La selección logró meterse en el Mundial 2026 después de liderar su grupo en las eliminatorias y consolidar un plantel con fuerte conexión neerlandesa, pero con identidad propia. Su entrenador, Dick Advocaat, es otro símbolo de esa relación: neerlandés, con larguísima trayectoria internacional y encargado de conducir al equipo en su estreno mundialista.

Curazao quiere seguir haciendo historia enfrentando a Alemania por el Mundial 2026 (Getty Images).

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Para el público centroamericano Curazao no es ningún desconocido. Su crecimiento en la región ya venía siendo observado en la Liga de Naciones, la Copa Oro y las eliminatorias de Concacaf. Sin embargo, su llegada al Mundial representa un salto de escala: de competir en el Caribe y Centroamérica a presentarse ante Alemania en una Copa del Mundo.

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Por eso, el partido ante Alemania no será un encuentro más. Para Curazao será el primer capítulo de una historia inédita; para el Mundial 2026, una muestra del nuevo formato ampliado y de cómo selecciones más pequeñas encontraron una puerta para competir en la élite. Curazao llega como cenicienta, pero también como una de las historias más atractivas del torneo.

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En síntesis

Curazao queda en el Caribe, al norte de Venezuela, y forma parte del Reino de los Países Bajos.

Tiene poco más de 150 mil habitantes y es la nación más pequeña que logró clasificarse a un Mundial.

Debuta en la Copa del Mundo 2026 ante Alemania, por el Grupo E, en Houston.