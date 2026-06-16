Cuál es el ranking FIFA de Senegal y cómo se clasificó al Mundial 2026

Senegal inicia su camino en el Mundial 2026 con una prueba de máxima exigencia como Francia.

Senegal inicia su camino en el Mundial 2026 con una prueba de máxima exigencia: enfrentará a Francia en la primera fecha del Grupo I, en uno de los partidos más atractivos del inicio de la Copa.

Los Leones de Teranga llegan como una de las selecciones africanas más fuertes del torneo. Su ranking FIFA, su clasificación invicta y su continuidad mundialista refuerzan esa idea: Senegal no aparece como una sorpresa, sino como un equipo acostumbrado a competir en escenarios grandes.

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Cuál es el ranking FIFA de Senegal

Senegal ocupa actualmente el puesto 15° del ranking FIFA masculino, una ubicación que lo mantiene entre las selecciones mejor posicionadas del Mundial 2026.

Ese lugar confirma el peso que el equipo africano construyó en los últimos años. Senegal viene de disputar los Mundiales de 2018 y 2022, y ahora afronta su tercera Copa del Mundo consecutiva con una base competitiva, física y de jerarquía internacional.

Aunque no llega como favorito ante Francia, su posición en el ranking muestra que no se trata de un rival menor. Senegal está instalado dentro del lote fuerte del torneo y aparece como uno de los equipos africanos con más argumentos para avanzar de ronda.

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Comparación del ranking FIFA de Senegal con Francia y el resto del Grupo I

El Grupo I es uno de los más exigentes del Mundial 2026. Además de Senegal y Francia, también lo integran Noruega e Irak.

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Así están ubicadas las selecciones del grupo en el ranking FIFA:

Francia: 3°

3° Senegal: 15°

15° Noruega: 31°

31° Irak: 57°

La diferencia más fuerte para Senegal aparece en el debut: Francia está 12 puestos por encima y sólo por debajo de Argentina y España en el escalafón mundial. Aun así, los africanos se ubican claramente por delante de Noruega e Irak, dos rivales directos en la pelea por la clasificación.

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Cómo se clasificó Senegal al Mundial 2026

Senegal se clasificó al Mundial 2026 al terminar primero en el Grupo B de las Eliminatorias africanas. Su campaña fue sólida e invicta: disputó 10 partidos, ganó 7, empató 3 y no perdió ninguno.

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El equipo de Pape Thiaw cerró la clasificación con 24 puntos, una diferencia de gol de +19 y terminó por encima de República Democrática del Congo, que quedó segundo con 22 unidades.

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Ese recorrido confirmó la regularidad del equipo. Senegal no dependió de una racha puntual ni de un resultado aislado: sostuvo su clasificación desde el orden, la solidez y una superioridad clara dentro de su grupo.

El calendario de Senegal en el Grupo I

Francia vs. Senegal: 16 de junio, MetLife Stadium

16 de junio, MetLife Stadium Noruega vs. Senegal: 22 de junio

22 de junio Senegal vs. Irak: 26 de junio

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