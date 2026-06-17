Cuál es el ranking FIFA de Ghana y cómo se clasificó al Mundial 2026

La selección de Ghana debuta este miércoles contra Panamá el Mundial 2026. El duelo será albergado por el BMO Field de Toronto.

Ghana llega al Mundial 2026 con una contradicción interesante. Por historia, es una selección con mucho más recorrido mundialista que Panamá. Pero por ranking FIFA, aparece bastante por debajo del equipo canalero antes del debut entre ambos por el Grupo L.

Las Black Stars jugarán su quinta Copa del Mundo y buscarán recuperar parte del peso que tuvieron en sus mejores años, especialmente en Sudáfrica 2010, cuando estuvieron a un penal de meterse en semifinales.

El presente, sin embargo, marca otro escenario: los dirigidos por Carlos Queiroz encaran el torneo lejos de Inglaterra, Croacia y también de los centroamericanos en el mencionado ranking.

Ghana, la peor posicionada del Grupo L

Ghana ocupa actualmente el puesto 73° del ranking FIFA masculino, según la actualización publicada el 11 de junio de 2026. Ese lugar lo ubica como el equipo peor posicionado del Grupo L.

El dato refleja un presente irregular. Los ghaneses siguen teniendo futbolistas de jerarquía —como Antoine Semenyo (Manchester City), Thomas Partey (Villarreal) o Abdul Fatawu (Leicester)— y una historia fuerte en África, pero llega al Mundial con dudas, cambio de DT y una posición bastante más baja de lo que supo tener en otros momentos.

Ghana vs. Panamá: el ranking marca una sorpresa

El debut mundialista ante Panamá tiene una lectura llamativa desde el ranking FIFA. Aunque Ghana tiene más experiencia en Copas del Mundo, la selección canalera creció notablemente en los últimos años y ahora se ubica 39 puestos por encima de las Black Stars.

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Así están los equipos del Grupo L:

Inglaterra: 4°

4° Croacia: 10°

10° Panamá: 34°

34° Ghana: 73°

ver también ¿Quién es el árbitro de Panama vs. Ghana en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Glenn Nyberg

Cómo se clasificó Ghana al Mundial 2026

Ghana se metió en el Mundial 2026 al terminar primera en el Grupo I de las Eliminatorias africanas. Su campaña fue sólida en números: sumó 25 puntos en 10 partidos y se quedó con el boleto directo a la Copa del Mundo.

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El grupo estaba integrado por Ghana, Madagascar, Mali, Comoros, República Centroafricana y Chad. Los ghaneses lograron sostenerse arriba y terminaron por delante de Madagascar, su perseguidor más cercano.

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El partido que selló la clasificación

La clasificación se confirmó con una victoria 1-0 ante Comoros en Accra, la capital ghanesa. El gol decisivo fue del volante Mohammed Kudus (Tottenham), una de las figuras más importantes del equipo, que se perderá por lesión el regreso de Ghana a una Copa del Mundo.

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La historia mundialista de Ghana

El Mundial 2026 será la quinta Copa del Mundo para Ghana, que participó en 2006, 2010, 2014 y 2022.

Su mejor actuación fue en la edición organizada por Sudáfrica, cuando llegaron hasta los cuartos de final. Allí quedaron eliminados ante Uruguay en una tanda de penales muy recordada (2-4), después de una de las jugadas más recordadas de la historia reciente del torneo: el penal a lo ‘Panenka’ de Sebastián Abreu.

Ese antecedente todavía pesa en la identidad mundialista ghanesa. Aunque el presente no sea el más fuerte, sigue siendo una selección con memoria competitiva y experiencia en partidos grandes.

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El otro momento clave de aquel partido: Gyan Asamoha falló su penal en el último minuto del alargue, sancionado por una mano de Luis Suárez que le costó la expulsión. (Foto: Getty)

Qué hizo Ghana en Qatar 2022

En su último Mundial, Ghana quedó eliminada en fase de grupos. Compartió zona con Portugal, Corea del Sur y Uruguay.

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Estos fueron sus resultados:

Portugal 3-2 Ghana

Ghana 3-2 Corea del Sur

Ghana 0-2 Uruguay

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El triunfo ante Corea del Sur le permitió llegar con vida a la última fecha, pero la derrota frente a los charrúas terminó dejando al equipo fuera del torneo.

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El calendario de Ghana en el Grupo L del Mundial 2026