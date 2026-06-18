¿Quién es el árbitro de México vs. Corea del Sur en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Gustavo Tejera

Gustavo Tejera es el árbitro principal de México vs. Corea del Sur, partido clave de la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. El encuentro se disputará este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara, en Zapopan, y puede definir mucho más que la punta de la zona.
El juez uruguayo tendrá un escenario de alta exposición: México juega como local, Corea del Sur también llega con tres puntos y si hay un ganador se clasificará a los 16avos de final con una fecha de anticipación. Para Tejera, además, será su debut como árbitro principal en una Copa del Mundo absoluta.
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Quién es Gustavo Tejera, el árbitro de México vs. Corea del Sur
Gustavo Adrián Tejera Capó es un árbitro uruguayo nacido el 20 de enero de 1988 en Montevideo. Forma parte del arbitraje sudamericano con recorrido en competiciones de clubes de la Conmebol y en torneos internacionales de selecciones.
Su carrera internacional comenzó a tomar mayor visibilidad en los últimos años. La designación para México vs. Corea del Sur lo pone frente a uno de los partidos más importantes de la jornada mundialista. No solo por el peso del anfitrión, sino también por lo que se juega el grupo.
Su recorrido en Copa Sudamericana y Copa Libertadores
Tejera empezó a sumar experiencia internacional en torneos de clubes sudamericanos antes de llegar al Mundial. Comenzó a dirigir partidos de Copa Sudamericana en 2019 y tuvo su primera aparición en Copa Libertadores en 2020.
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Ese recorrido es importante porque las competencias Conmebol suelen ofrecer partidos de alta intensidad, presión ambiental y mucho contacto. Para un árbitro sudamericano, ese tipo de rodaje funciona como una prueba constante.
En 2026 volvió a tener designaciones continentales. El partido entre River Plate y RB Bragantino por la Sudamericana fue una de sus apariciones más recientes antes de la Copa del Mundo.
Experiencia en torneos FIFA juveniles
Antes de dirigir en el Mundial de mayores, Tejera ya había tenido experiencia en torneos juveniles organizados por FIFA.
Su recorrido incluye participación en competencias como el Mundial Sub-17 y el Mundial Sub-20, instancias que suelen servir como plataforma para árbitros que empiezan a ganar consideración internacional.
Copa América y Eliminatorias
Además de los torneos de clubes y las competencias juveniles, Tejera también tuvo presencia en el circuito de selecciones de Conmebol.
Su nombre aparece vinculado a designaciones en Copa América y en partidos de Eliminatorias Sudamericanas, dos escenarios de máxima exigencia dentro de la región.
Tejera dirigió la final de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo en febrero de este 2026.
Las Eliminatorias, especialmente, suelen ser uno de los contextos más difíciles para un árbitro: partidos cerrados, mucha presión, reclamos constantes y decisiones que pueden impactar directamente en el camino mundialista de una selección.
El debut mundialista en un partido de alta presión
México vs. Corea del Sur marcará el debut de Gustavo Tejera como árbitro principal en una Copa del Mundo absoluta.
El estreno no llega en un partido menor. México y Corea del Sur vienen de ganar en la primera fecha: el Tri venció 2-0 a Sudáfrica, mientras que el equipo asiático superó 2-1 a República Checa.
Después del empate entre República Checa y Sudáfrica, el ganador de este cruce llegará a 6 puntos y se clasificará a los 16avos de final. Por eso, Tejera tendrá que manejar un partido con tensión de clasificación, presión local y dos equipos que llegan con la chance de cerrar su pase.
El cuerpo arbitral de México vs. Corea del Sur
- Árbitro principal: Gustavo Tejera
- Asistente 1: Carlos Javier Barreiro Jara
- Asistente 2: Nicolás Alfredo Tarán Méndez
- Cuarto árbitro: Andrés José Rojas Noguera
- VAR: Leodán Frankin González Cabrera