Cuál es el ranking FIFA de Bosnia y cuántos puestos la separan de Estados Unidos en el Mundial 2026

El partido se jugará este miércoles 1° de julio en el San Francisco Bay Area Stadium, nombre FIFA del Levi’s Stadium.

Bosnia y Herzegovina llega al partido contra Estados Unidos por los 16avos de final del Mundial 2026 con una diferencia importante en contra en el ranking FIFA, aunque con la ilusión de seguir haciendo historia.

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En la actualización previa al Mundial, Bosnia aparece en el puesto 64, mientras que el USMNT ocupa el lugar 17. Es decir, entre ambas selecciones hay 47 puestos de diferencia, con ventaja para el equipo anfitrión.

El partido se jugará este miércoles 1° de julio en el San Francisco Bay Area Stadium, nombre FIFA del Levi’s Stadium. Para Bosnia, será una oportunidad de eliminar a uno de los países organizadores; para Estados Unidos, una obligación para sostener su ilusión como local.

Cuál es el ranking FIFA de Bosnia

Bosnia y Herzegovina ocupa el puesto 64 del ranking FIFA, una ubicación que la deja bastante por debajo de Estados Unidos en la comparación directa.

Sin embargo, su presencia en esta instancia ya marca un avance importante. Bosnia llegó al Mundial con menos favoritismo que otras selecciones europeas, pero logró sobrevivir a un grupo complejo y avanzar como una de las mejores terceras.

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Su recorrido tuvo altibajos. Empató contra Canadá, sufrió una derrota dura ante Suiza y respondió en el momento decisivo con una victoria ante Qatar. Esa reacción le permitió meterse en los 16avos y sostener vivo su mejor Mundial.

Cuál es el ranking FIFA de Estados Unidos

Estados Unidos está en el puesto 17 del ranking FIFA, 47 lugares por encima de Bosnia.

La ubicación refleja el crecimiento de una selección que llegó al Mundial con la ventaja de la localía y con un plantel de mayor roce internacional. Además, el equipo de Mauricio Pochettino terminó primero del Grupo D, por encima de Australia, Paraguay y Turquía.

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Estados Unidos mostró una versión convincente en sus dos primeros partidos, aunque cerró la fase de grupos con una derrota ante Turquía. Ese tropiezo no le quitó el primer lugar, pero sí dejó una advertencia antes del mata-mata.

Cómo llegaron Bosnia y Estados Unidos al cruce

Bosnia avanzó como una de las mejores terceras del Grupo B.

Sus resultados fueron:

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina

Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar

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Estados Unidos terminó primero del Grupo D, por encima de Australia, Paraguay y Turquía.

Sus resultados fueron:

Estados Unidos 4-1 Paraguay

Estados Unidos 2-0 Australia

Turquía 3-2 Estados Unidos

Bosnia quiere que el ranking no marque el partido

La diferencia de 47 puestos favorece claramente a Estados Unidos, pero Bosnia tiene una oportunidad concreta en un partido único.

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El equipo europeo puede competir desde el orden defensivo, el juego directo, la pelota parada y la experiencia de sus referentes. Si logra sostener el cero durante varios tramos, puede hacer que la presión empiece a jugar del lado estadounidense.

Para Bosnia, ganarle a Estados Unidos sería una victoria histórica. No solo por avanzar a octavos, sino porque implicaría eliminar a uno de los anfitriones en su propio territorio.

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Estados Unidos busca imponer localía y jerarquía

Estados Unidos llega mejor ubicado, con más recursos ofensivos y con el impulso de jugar en casa.

El equipo de Pochettino tiene velocidad, presión, buen momento colectivo y futbolistas capaces de romper partidos. Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, Folarin Balogun y Sergiño Dest son parte de una generación que carga con la expectativa de llevar al país a una campaña profunda.

Ante Bosnia, Estados Unidos deberá evitar la ansiedad. El ranking lo favorece de manera clara, pero la clasificación se resolverá en el campo: en 90 minutos, en tiempo extra o en penales.

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Datos de Bosnia vs. Estados Unidos