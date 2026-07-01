Cuál es el ranking FIFA de Bosnia y cuántos puestos la separan de Estados Unidos en el Mundial 2026

Bosnia y Herzegovina llega al partido contra Estados Unidos por los 16avos de final del Mundial 2026 con una diferencia importante en contra en el ranking FIFA, aunque con la ilusión de seguir haciendo historia.
En la actualización previa al Mundial, Bosnia aparece en el puesto 64, mientras que el USMNT ocupa el lugar 17. Es decir, entre ambas selecciones hay 47 puestos de diferencia, con ventaja para el equipo anfitrión.
El partido se jugará este miércoles 1° de julio en el San Francisco Bay Area Stadium, nombre FIFA del Levi’s Stadium. Para Bosnia, será una oportunidad de eliminar a uno de los países organizadores; para Estados Unidos, una obligación para sostener su ilusión como local.
Cuál es el ranking FIFA de Bosnia
Bosnia y Herzegovina ocupa el puesto 64 del ranking FIFA, una ubicación que la deja bastante por debajo de Estados Unidos en la comparación directa.
Sin embargo, su presencia en esta instancia ya marca un avance importante. Bosnia llegó al Mundial con menos favoritismo que otras selecciones europeas, pero logró sobrevivir a un grupo complejo y avanzar como una de las mejores terceras.
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Su recorrido tuvo altibajos. Empató contra Canadá, sufrió una derrota dura ante Suiza y respondió en el momento decisivo con una victoria ante Qatar. Esa reacción le permitió meterse en los 16avos y sostener vivo su mejor Mundial.
Cuál es el ranking FIFA de Estados Unidos
Estados Unidos está en el puesto 17 del ranking FIFA, 47 lugares por encima de Bosnia.
La ubicación refleja el crecimiento de una selección que llegó al Mundial con la ventaja de la localía y con un plantel de mayor roce internacional. Además, el equipo de Mauricio Pochettino terminó primero del Grupo D, por encima de Australia, Paraguay y Turquía.
Estados Unidos mostró una versión convincente en sus dos primeros partidos, aunque cerró la fase de grupos con una derrota ante Turquía. Ese tropiezo no le quitó el primer lugar, pero sí dejó una advertencia antes del mata-mata.
Cómo llegaron Bosnia y Estados Unidos al cruce
Bosnia avanzó como una de las mejores terceras del Grupo B.
Sus resultados fueron:
- Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina
- Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina
- Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar
Estados Unidos terminó primero del Grupo D, por encima de Australia, Paraguay y Turquía.
Sus resultados fueron:
- Estados Unidos 4-1 Paraguay
- Estados Unidos 2-0 Australia
- Turquía 3-2 Estados Unidos
Bosnia quiere que el ranking no marque el partido
La diferencia de 47 puestos favorece claramente a Estados Unidos, pero Bosnia tiene una oportunidad concreta en un partido único.
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El equipo europeo puede competir desde el orden defensivo, el juego directo, la pelota parada y la experiencia de sus referentes. Si logra sostener el cero durante varios tramos, puede hacer que la presión empiece a jugar del lado estadounidense.
Para Bosnia, ganarle a Estados Unidos sería una victoria histórica. No solo por avanzar a octavos, sino porque implicaría eliminar a uno de los anfitriones en su propio territorio.
Estados Unidos busca imponer localía y jerarquía
Estados Unidos llega mejor ubicado, con más recursos ofensivos y con el impulso de jugar en casa.
El equipo de Pochettino tiene velocidad, presión, buen momento colectivo y futbolistas capaces de romper partidos. Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, Folarin Balogun y Sergiño Dest son parte de una generación que carga con la expectativa de llevar al país a una campaña profunda.
Ante Bosnia, Estados Unidos deberá evitar la ansiedad. El ranking lo favorece de manera clara, pero la clasificación se resolverá en el campo: en 90 minutos, en tiempo extra o en penales.
Datos de Bosnia vs. Estados Unidos
- Partido: Bosnia y Herzegovina vs. Estados Unidos.
- Instancia: 16avos de final.
- Fecha: miércoles 1° de julio.
- Estadio: San Francisco Bay Area Stadium / Levi’s Stadium.
- Ranking FIFA de Bosnia: 64º.
- Ranking FIFA de Estados Unidos: 17º.
- Diferencia: 47 puestos a favor de Estados Unidos.
- Contexto: Bosnia avanzó como una de las mejores terceras; Estados Unidos fue líder del Grupo D.