Estas son las posibles formaciones de Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina para el cruce de este miércoles por los 16avos de final del Mundial 2026.

Estados Unidos alista los últimos detalles para enfrentar a Bosnia y Herzegovina este miércoles, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El cruce se jugará en el Levi’s Stadium de California, donde la anfitriona buscará apalancarse en el apoyo de su afición para retomar el paso triunfal que empezó a forjar en el Grupo D.

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El equipo que dirige Mauricio Pochettino viene de perder agónicamente 2-3 ante una Turquía ya eliminada del certamen y quiere subsanar la imagen que dejó. Antes, venció de forma contundente a Paraguay por 4-1 en el debut y sufrió un poco más en el gane 2-0 sobre Australia, sobre todo en el complemento.

Los bosnios llegan precedidos por el pesado antecedente que significa haber dejado a Italia sin el boleto a la Copa del Mundo. En el Grupo B dieron pelea al empatar 1-1 con otro de los organizadores, Canadá, y reponerse de la estrepitosa caída 1-4 ante Suiza goleando 3-1 a Qatar, logrando pasar de ronda como uno de los mejores terceros.

¿Juega Pulisic en Estados Unidos vs. Bosnia por los 16avos del Mundial 2026?

La máxima figura de Estados Unidos, Christian Pulisic, se había perdido el juego contra Australia por una fuerte contusión en su pantorrilla izquierda de la cual se resintió en el choque con los guaraníes. Y después de entrenar de forma diferenciada durante días, logró recuperarse de la lesión y sumar 32 minutos frente a los turcos.

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“Me sentí muy bien en el partido”, manifestó este martes el propio Pulisic, quien afirmó estar listo para afrontar 90′ o 120′ ante Bosnia en caso de que la pugna por el boleto a los octavos de final se vaya a los tiempos extra. Reportes de la prensa estadounidense indican que el “Capitán América” será titular.

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En el caso de que Pochettino lo incluya en el once inicial, el extremo de 27 años jugará su encuentro número 89 con la selección estadounidense (donde lleva 33 goles y 23 asistencias). El séptimo en la justa máxima con el USMNT, al cual ansía guiar más allá de los cuartos de final. Su techo hasta el momento.

Posibles alineaciones

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Malik Tillman, Weston McKennie; Sergiño Dest, Christian Pulisic y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

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