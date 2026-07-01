En qué estadio juegan Estados Unidos vs. Bosnia por el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Estados Unidos llega como ganador del Grupo D, con una fase inicial de mucho impacto ofensivo. Bosnia pasó como uno de los mejores terceros y sueña con el batacazo.

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este miércoles 1° de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce que tendrá como escenario el San Francisco Bay Area Stadium, nombre FIFA del Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California.

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Será el último partido de la jornada, después de Inglaterra vs. Congo y Bélgica vs. Senegal. El ganador avanzará a los octavos de final y enfrentará al vencedor del duelo entre belgas y senegaleses.

Estados Unidos llega como ganador del Grupo D, con una fase inicial de mucho impacto ofensivo. Bosnia y Herzegovina, por su parte, avanzó como una de las mejores terceras del Grupo B y buscará dar un golpe ante uno de los anfitriones del Mundial.

Dónde juegan Estados Unidos vs. Bosnia

El partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se disputará en el San Francisco Bay Area Stadium, denominación utilizada por FIFA para el Levi’s Stadium durante el Mundial 2026.

El estadio está ubicado en Santa Clara, California, en el corazón del área de la Bahía de San Francisco. Es la casa de los San Francisco 49ers, una de las franquicias históricas de la NFL.

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El Levi’s Stadium fue inaugurado en 2014 y desde entonces recibió eventos deportivos y musicales de enorme magnitud. Fue sede de Super Bowls, partidos internacionales de fútbol, finales y conciertos de artistas globales.

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Para Estados Unidos vs. Bosnia, el contexto será muy particular. El seleccionado estadounidense jugará otra vez en casa, con el impulso de su gente y con la obligación de sostener su candidatura. Bosnia, en cambio, intentará transformar el partido en una prueba de resistencia, orden y paciencia.

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San Francisco Bay Area Stadium, una sede moderna en Santa Clara

El San Francisco Bay Area Stadium es una de las sedes estadounidenses más modernas del Mundial 2026.

A diferencia de otros recintos con techo retráctil, el estadio de Santa Clara es a cielo abierto. Eso le da una atmósfera más tradicional, aunque también deja el partido expuesto al clima del verano californiano, que suele ser más cálido en Santa Clara que en la ciudad de San Francisco.

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El estadio también se distingue por su diseño sustentable. Cuenta con paneles solares, zonas premium, amplios sectores de hospitalidad y una infraestructura pensada para eventos de alta demanda. Además, su ubicación en Silicon Valley le da un perfil muy asociado a tecnología, conectividad y experiencia para el público.

Para el Mundial, el recinto utiliza el nombre de San Francisco Bay Area Stadium por las reglas de FIFA sobre marcas comerciales. Además, fue adaptado a los requerimientos del torneo, especialmente en superficie, zonas operativas, áreas de prensa, seguridad, vestuarios y circulación de público.

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Capacidad del San Francisco Bay Area Stadium para el Mundial 2026

El San Francisco Bay Area Stadium tiene una capacidad cercana a los 68.500 espectadores para el Mundial 2026, lo que lo ubica en un rango medio-alto dentro de las sedes del torneo.

Más allá del aforo, el estadio ofrece una experiencia muy marcada por su estructura abierta. Tiene tribunas amplias, sectores de club, suites, zonas premium y una operación preparada para mover grandes multitudes en días de partido.

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Otro punto clave es el transporte. La sede no está en el centro de San Francisco, sino en Santa Clara, por lo que el movimiento de aficionados depende mucho de conexiones regionales, trenes, buses y accesos por carretera. Para un partido de Estados Unidos en fase eliminatoria, ese operativo puede ser tan importante como la capacidad del estadio.

Para Estados Unidos vs. Bosnia, el marco puede ser decisivo. El local tendrá mayoría de apoyo en las tribunas, pero también cargará con una presión enorme: ganar en casa, ante un rival de menor ranking, y seguir alimentando la ilusión de un Mundial histórico.

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Los partidos del Mundial 2026 en el San Francisco Bay Area Stadium

El San Francisco Bay Area Stadium tendrá seis partidos en el Mundial 2026: cinco de fase de grupos y este cruce de 16avos de final.

Los partidos programados en esta sede son:

Qatar 0-0 Suiza — Grupo B, 13 de junio.

— Grupo B, 13 de junio. Austria vs. Jordania — Grupo J, 16 de junio.

— Grupo J, 16 de junio. Estados Unidos 2-0 Australia — Grupo D, 19 de junio.

— Grupo D, 19 de junio. Jordania vs. Argelia — Grupo J, 22 de junio.

— Grupo J, 22 de junio. Paraguay 0-0 Australia — Grupo D, 25 de junio.

— Grupo D, 25 de junio. Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — 16avos de final, 1° de julio.

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Datos de Estados Unidos vs. Bosnia