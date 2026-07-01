¿Quién es el árbitro de Estados Unidos vs. Bosnia en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Raphael Claus

Para Claus, será un partido de alta exposición: selección anfitriona, estadio con mayoría estadounidense y una ronda en la que cualquier decisión puede cambiar

Raphael Claus será el árbitro principal del partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará este miércoles 1° de julio en el San Francisco Bay Area Stadium, nombre FIFA del Levi’s Stadium.

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La designación pone a un juez brasileño de amplia experiencia al frente de un cruce con mucha presión local. El USMNT juega en casa, llega como líder de grupo y parte como favorito; los bosnios, en cambio, buscarán llevar el partido a un terreno más cerrado y competitivo.

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Quién es Raphael Claus, árbitro de Estados Unidos vs. Bosnia

Raphael Claus es un árbitro brasileño nacido el 6 de septiembre de 1979 en Santa Bárbara d’Oeste, en el estado de São Paulo. Es internacional FIFA desde 2015 y forma parte de la CONMEBOL.

Claus llegó al primer nivel desde el arbitraje brasileño, donde se consolidó en el Brasileirão y en torneos estaduales de alta exposición, como el Campeonato Paulista. En Brasil suele ser designado para partidos de mucha tensión, clásicos y cruces decisivos, un recorrido que lo llevó a ganar lugar también en el plano internacional.

A nivel sudamericano, dirigió encuentros de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Eliminatorias y Copa América. Ese recorrido lo convirtió en uno de los árbitros brasileños más reconocidos de la última década, junto a nombres como Wilton Sampaio o Ramon Abatti Abel.

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Antecedentes internacionales de Raphael Claus

Raphael Claus ya sabe lo que significa dirigir en una Copa del Mundo.

En Qatar 2022 fue árbitro principal de dos partidos de fase de grupos: Inglaterra vs. Irán y Canadá vs. Marruecos. En ambos tuvo contextos muy distintos: uno con goleada, ritmo alto y muchas situaciones de área; el otro con un Marruecos que empezaba a construir una de las campañas más importantes de su historia mundialista.

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Después de ese Mundial, Claus siguió recibiendo designaciones de peso. Una de las más importantes llegó en la Copa América 2024, cuando fue el árbitro de la final entre Argentina y Colombia, disputada en Miami. Ese antecedente reforzó su lugar entre los jueces sudamericanos de mayor confianza para partidos de máxima exposición.

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En el Mundial 2026, Claus ya tuvo actividad antes de Estados Unidos vs. Bosnia: dirigió España vs. Arabia Saudita, por el Grupo H, en el Atlanta Stadium. Ese fue su primer partido como árbitro principal en esta edición.

Ahora tendrá su primera designación en una fase eliminatoria de este Mundial. El cruce entre estadounidenses y bosnios elevará la exigencia: juega uno de los anfitriones, habrá mayoría local en las tribunas y cualquier decisión fuerte puede cambiar la continuidad de una selección.

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Cuerpo arbitral de Estados Unidos vs. Bosnia

La ficha pública de FIFA para Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina confirma conducción sudamericana en el arbitraje principal y en la función de cuarto árbitro.

Árbitro principal: Raphael Claus (Brasil).

Raphael Claus (Brasil). Asistente 1: Danilo Manis (Brasil).

Danilo Manis (Brasil). Asistente 2: Rodrigo Figueiredo (Brasil).

Rodrigo Figueiredo (Brasil). Cuarto árbitro: Darío Herrera (Argentina).

Darío Herrera (Argentina). VAR: Juan Soto (Venezuela).