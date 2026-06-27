¿Por qué no juega Ismael Díaz hoy en Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Hasta el momento, Ismael Díaz solo acumula 16 minutos de juego en el Mundial 2026. Ante Inglaterra, volvió a quedar fuera del XI titular.

La travesía de la selección de Panamá en el Mundial 2026 llega a su fin este sábado al enfrentar a Inglaterra en el césped del New York New Jersey Stadium. El compromiso, correspondiente a la última jornada del Grupo L, encuentra al conjunto canalero ya eliminado de la competencia.

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Dentro de este contexto de despedida, una de las determinaciones más llamativas del entrenador Thomas Christiansen continúa siendo la marginación de Ismael Díaz.

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El atacante del Club León fue importante para la Marea Roja en el camino clasificatorio hacia Norteamérica, pero hasta el momento solo acumula 16 minutos de juego en la derrota del debut ante Ghana; en la segunda fecha ante Croacia ni siquiera ingresó desde el banquillo. Y ahora, ante los británicos, el técnico español volvió a dejarlo fuera de su XI titular, incluso sabiendo que el equipo está eliminado.

El motivo: una decisión técnica de Thomas Christiansen

La suplencia del delantero responde exclusivamente a la planificación estratégica del cuerpo técnico, ya que el futbolista de 29 años se encuentra en condiciones desde el apartado físico.

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La estrategia diseñada por Christiansen para frenar y lastimar a la selección inglesa prioriza a otros perfiles dentro de la cancha, llevando al cuerpo técnico a mantener a Díaz como una opción de relevo.

¿Puede sumar minutos? Sí, en el segundo tiempo

Ismael Díaz tiene posibilidades de pisar el césped a lo largo del compromiso. Al estar en el banquillo, se mantiene como una carta ofensiva disponible para el cuerpo técnico frente a cualquier necesidad del partido.

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El atacante podría entrar en el segundo tiempo si Panamá necesita más peso ofensivo para incomodar a la defensa rival. La rotación natural del equipo y el desgaste físico del once titular le abren la puerta para sumar rodaje antes de que el árbitro decrete el final de la participación panameña en la Copa del Mundo.