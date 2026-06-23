República Democrática de Congo enfrenta a Colombia por el Grupo K del Mundial 2026 y muchos aficionados notaron un detalle particular en el marcador: el seleccionado africano aparece identificado con el código COD.

República Democrática de Congo y Colombia se enfrentan este martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. El equipo africano llega después de igualar 1-1 ante Portugal en su debut, mientras que la selección cafetera viene de vencer 3-1 a Uzbekistán.

En la previa y durante el partido, algo que llamó la atención de varios aficionados fue la forma en la que aparece identificada RD Congo en el marcador oficial. En lugar de figurar como RDC, DRC o Congo, la transmisión muestra el código COD.

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¿Qué significa COD?

El código COD es la abreviatura internacional de tres letras que se utiliza para identificar a la República Democrática de Congo en competiciones oficiales. FIFA usa este tipo de códigos para marcadores, calendarios, estadísticas, planillas y gráficos de televisión.

La República Democrática del Congo no debe confundirse con la República del Congo, su vecina del otro lado del caudaloso Río Congo (Wikipedia).

La confusión es entendible porque el nombre completo del país es largo y porque también existe la República del Congo, que es otro país africano. Por eso, los códigos ayudan a diferenciar a ambos seleccionados en torneos internacionales.

¿Por qué no aparece como RDC o DRC?

Aunque en español suele abreviarse como RDC y en inglés como DRC, el Mundial utiliza códigos internacionales estandarizados. En ese sistema, la República Democrática de Congo aparece como COD, por eso ese es el nombre corto que se ve en pantalla.

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Algo similar ocurre con otros seleccionados del Mundial 2026: Cabo Verde figura como CPV, Arabia Saudita como KSA y Curazao como CUW. En el caso congoleño, el código oficial es COD y no cambia aunque en el uso cotidiano muchos lo identifiquen como Congo o República Democrática de Congo.