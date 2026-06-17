¿Quién es el árbitro de Uzbekistán vs. Colombia en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Anthony Taylor

El reconocido árbitro inglés dirigirá su tercer partido en una Copa del Mundo. Será Uzbekistán vs. Colombia, el último del día en el Grupo K.

El primer partido mundialista de Uzbekistán tendrá a un árbitro acostumbrado a otro tipo de noches grandes. Anthony Taylor, uno de los jueces más reconocidos de la Premier League, será el encargado de dirigir el cruce ante Colombia por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026.

La elección tiene lógica: de un lado estará una selección debutante, cargada de emoción y ansiedad; del otro, un equipo colombiano con más recorrido internacional y futbolistas acostumbrados a competir en ligas de élite. Para un partido con ese contraste, FIFA apostó por un réferi de mucho rodaje.

El encuentro se jugará este miércoles 17 de junio de 2026, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Quién es Anthony Taylor, el árbitro de Uzbekistán vs. Colombia

Anthony Taylor es un árbitro inglés nacido el 20 de octubre de 1978 en Wythenshawe, Manchester. Es uno de los jueces más experimentados del fútbol europeo y forma parte desde hace años del grupo de silbateros de mayor exposición en Inglaterra.

Su carrera se construyó principalmente en la Premier League, una competencia de ritmo alto, mucha fricción y enorme presión mediática. Ese recorrido lo habituó a partidos con figuras, reclamos constantes y decisiones revisadas al detalle.

De la Northern Premier League a la Premier

El camino de Taylor no empezó directamente en los grandes escenarios. En 2002 comenzó a dirigir en la Northern Premier League, una categoría alejada del foco principal del fútbol inglés.

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ver también Cuál es el ranking FIFA de Uzbekistán y cómo se clasificó al Mundial 2026

Desde ahí fue escalando paso a paso hasta llegar a la elite. Su debut en la Premier League se produjo en febrero de 2010, un punto de quiebre en su carrera.

Con el paso de los años, se consolidó como uno de los árbitros más utilizados en partidos importantes del campeonato inglés. No llegó al Mundial como una apuesta nueva, sino como un juez de trayectoria larga y probada.

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Un árbitro con experiencia en finales

Taylor también tiene antecedentes fuertes en torneos internacionales. Fue árbitro en la Eurocopa 2020 y dirigió la final de la UEFA Nations League 2021 entre España y Francia, un partido de alta tensión que reforzó su perfil dentro del arbitraje europeo.

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Además, acumuló una larga lista de encuentros en competiciones de clubes de UEFA, incluida la Champions League, donde superó los 40 partidos dirigidos.

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No será su debut en un Mundial

El partido entre Uzbekistán y Colombia no marcará el debut mundialista de Anthony Taylor. El árbitro inglés ya tuvo participación como juez principal en Qatar 2022, donde dirigió dos encuentros de la fase de grupos.

Primero estuvo a cargo del empate 0-0 entre Dinamarca y Túnez. Luego dirigió el triunfo 3-2 de Corea del Sur sobre Ghana, uno de los partidos más intensos de aquella primera ronda.

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El cuerpo arbitral de Uzbekistán vs. Colombia