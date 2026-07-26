A Kenyel Michel le preguntaron si volvió a Alajuelense porque fracasó en la MLS y su respuesta sorprende a Costa Rica

El extremo de 21 años habló sin rodeos sobre su vuelta a Alajuelense luego de haber jugado seis meses en Minnesota United II de la MLS Next Pro.

Kenyel Michel se vistió de héroe este sábado por la noche. Al minuto 85, el extremo salió para su zurda y sacó un remate desde el borde del área que aterrizó en el ángulo derecho de Leonel Moreira. El portero de Sporting FC nada pudo hacer para evitar el golazo con el que Liga Deportiva Alajuelense rescató un empate 1-1.

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Fue la primera aparición de Michel —ingresando al medio tiempo en lugar de Anthony Hernández— desde que regresó al club rojinegro a préstamo por seis meses desde Minnesota United. Allí no pudo hacer pie y únicamente tuvo rodaje con el equipo filial.

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Una vez se confirmó la vuelta del ariete de 21 años, parte del periodismo y de la afición se agarró de su situación para hacer una crítica del estado general del fútbol costarricense partiendo de la siguiente premisa: cómo podía ser que la gran figura de país no pudo debutar en la MLS, catalogando su novel aventura por tierras norteamericanas como un fracaso.

Kenyel Michel explicó por qué volvió a Alajuelense

Esta fue, precisamente, la consulta que le hizo el periodista Ferlin Fuentes a Kenyel Michel en zona mixta. Y el ex Cartaginés fue tajante: “Siento que fue más un tema de minutos. Sabemos que viene la Selección y necesito jugar. Todos los jugadores necesitamos sumar minutos. Allá me estaba costando un poco y venir acá, luchar por un puesto y competir más, me ayuda bastante”.

La idea del atacante es llegar en la mejor forma posible a las fechas FIFA de septiembre y octubre, en las que Costa Rica se medirá a sus primeros rivales en el Grupo A de la Liga de Naciones de la Concacaf: Nicaragua, Haití y Curazao, pensando en un eventual llamado de Fernando Batista.

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Kenyel Michel tiene contrato hasta diciembre de 2027 con Minnesota United, donde jugó ocho partidos y dio dos asistencias a lo largo de 488 minutos. (Foto: LDA)

“Yo estaba entrenando allá y estaba en la pretemporada con el primer equipo. En el último momento salió la oportunidad de venir a Alajuelense, tomé la decisión con mi representante de venir, y gracias a Dios se está dando. Estoy teniendo minutos y pude marcar una anotación que ayuda al equipo”, cerró Michel, quien no ve a este paso como un retroceso en su carrera.