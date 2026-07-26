Antes de enfrentar a Alajuelense: Chucho López tuvo un polémico gesto contra un compañero que enfurece a Xelajú

Molesto por la derrota ante el recién ascendido San Pedro, el referente de Xelajú se desquitó con el portero Estuardo Sicán y evidenció el mal sabor de boca con el que llegan al duelo ante Alajuelense.

En tres días, Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú MC se enfrentarán por la Copa Centroamericana de la Concacaf. El cotejo marcará el debut de ambos equipos en el Grupo A y tendrá un condimento especial, ya que vienen de disputar la última final del torneo —que terminó con final feliz para los rojinegros—.

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Sin embargo, este sábado se estrenaron en sus respectivos campeonatos nacionales sin ofrecer actuaciones convincentes. La Liga lo sorteó de mejor forma, rescatando un empate 1-1 frente a Sporting FC con un golazo agónico de su refuerzo estelar, Kenyel Michel.

Mientras que los Chivos quedaron en la historia, pero por el peor motivo: Deportivo San Pedro les ganó 1-0 en su primer partido en la historia de la Liga Nacional, asestándole un duro golpe a los dirigidos por Roberto Hernández que se notó ni bien llegó el pitazo final.

El polémico gesto de Chucho López que enfurece a Xelajú

Estuardo Sicán, portero de Xelajú, se detuvo a hablar con un reportero al costado del terreno de juego del Estadio Marquesa de la Ensenada. Sin embargo, no llegó a completar la entrevista: apareció su compañero, Antonio “Chucho” López, y lo jaló por detrás, llevándoselo al vestuario.

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“No esperábamos iniciar el torneo de esta manera. Veníamos con la idea de ganar, obviamente de mantener la portería en cero, pero son cosas del fútbol, cosas que uno a veces no se explica porque estamos tratando de hacer bien las cosas. Un partido golpeado, un partido corrido, también un partido complicado, pero ya está”, llegó a declarar Sicán.

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El recorte del momento empezó a ganar masividad en redes sociales y los aficionados del club quetzalteco no tardaron en criticar duramente la actitud de “Chucho” López, catalogándola como una falta de respeto hacia su compañero y hacia los propios hinchas, que estaban ávidos de escuchar las palabras de alguno de sus futbolistas tras la caída.

¿Cuándo juega Xelajú vs. Alajuelense?

Xelajú buscará sacudirse este clima tenso sumando tres puntos frente a Alajuelense este miércoles 29 de julio. El partido por la Copa Centroamericana iniciará a las 8:00 p.m. y será albergado por el Estadio Alejandro Morera Soto.