Fue campeón con Herediano y le pidió a Jafet Soto el fichaje de Mario González: “Me gustaría”

La llegada del portero salvadoreño Mario González a AD San Carlos, procedente del Alianza FC de su país, desató una inesperada novela en el mercado de fichajes del fútbol costarricense.

Su representante afirmó que, si tiene un buen rendimiento este semestre, pasará a integrar “a coste cero” las filas de Club Sport Herediano para el Torneo Apertura 2026. Aunque el presidente del equipo cuscatleco, Gonzalo Sibrián, fue todavía más allá al afirmar que el Team, en realidad, fichó a González y lo cedió a préstamo a los Toros del Norte.

Estas declaraciones fueron desmentidas por el propio Jafet Soto, quien negó conocer a Sibrián y que el guardameta de la Selección de El Salvador vaya a llegar al conjunto Rojiamarillo.

Ex campeón con Herediano pide el fichaje de Mario González

Pese a que Soto le puso punto final a los rumores, el experimentado lateral izquierdo Alexander Larín se refirió al caso de su compatriota y le dejó un recado al jerarca florense: “Me gustaría ver a Mario González en Herediano. En Heredia somos bienvenidos los salvadoreños”.

Larín —actualmente en medio de un litigio con CD Hércules que escaló hasta la FIFA por impago de honorarios— es una voz autorizada para hablar del tema, ya que conquistó el Campeonato de Verano 2015 con el equipo costarricense, a donde llegó cedido desde Tigres de México y dejó una buena impresión.

Allí disputó 33 partidos, en los que aportó un gol y tres asistencias. Y ahora anhela que González tenga un paso todavía más fructífero por la liga tica: “Le mandé un mensaje a Mario cuando todo se había concretado. Ojalá comience a abrir puertas a salvadoreños en Costa Rica“, concluyó en una entrevista con el periodista Christian Peñate.

