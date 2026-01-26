Es tendencia:
“No deben firmarlo”: salió de Motagua por la puerta de atrás y ahora medita retirarse por este duro motivo

Medita retirarse del fútbol tras salir de Motagua, este es el problema que sufre el delantero sudamericano.

Por Maximiliano Mansilla

Motagua lo dejó ir por bajo rendimiento y ahora medita retirarse.

El último campeonato lo disputó con Motagua y sus números no fueron los mejores, seis goles y el club lo dio de baja para este Clausura 2026 donde buscan revancha tras no ganar nada en 2025.

Maicol Cabrera se fue de Honduras en busca de mejorar su nivel en otro club y fue firmado por el Águila de El Salvador, lo que nadie esperaba es que la vida le diera un duro golpe.

El doctor del club, Victorino Villatoro, dio a conocer lo siguiente: “Le practicamos al jugador las pruebas médicas el pasado jueves para conocer su estado de salud antes de que firmara su contrato y, lastimosamente, encontramos una arritmia cardíaca moderada que podría provocarle un problema grave dentro del campo de juego”.

“Como médico no puedo permitir que un futbolista con este diagnóstico juegue en la liga. El problema cardíaco puede afectarle directamente al jugador y, por ende, al equipo. He recomendado que se le practiquen más estudios con un cardiólogo y que sea él quien determine si puede jugar o no. Se han visto casos lamentables, se lo he hecho ver a la dirigencia: mientras no exista una respuesta positiva de un especialista, no deben firmarlo”, sentenció.

Maicol Cabrera puede retirarse del fútbol

Ahora Maicol debe hacerse más exámenes para saber si se retira o no, lo más probable es que si, sufre el mismo problema por el que Kun Aguero dijo adiós al fútbol.

Con 29 años sería una lastima que se retire, pero la salud está antes que todo, incluso del fútbol a lo que se ha dedicado toda su vida.

