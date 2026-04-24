La Liga Deportiva Alajuelense se juega un partido muy importante este domingo en el Edgardo Baltodano Briceño. El conjunto manudo visitará a Liberia para buscar la clasificación a las semifinales del Clausura 2026, algo difícil, pero no imposible.

Las posibilidades matemáticas se mantienen latentes para la Liga. Los manudos deberán vencer al equipo pampero, aunque necesitan que Cartaginés sea derrotado por Guadalupe, equipo que ya está descendido a la Liga de Ascenso y no compite por ningún objetivo.

En medio de esta definición, este viernes se dieron a conocer los árbitros que impartirán justicia en la última jornada. Mientras algunos protagonistas de la Liga reclamaron que fueron perjudicados en este campeonato, la Fedefútbol designó a uno que no es bienvenido por los manudos.

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El árbitro que estará en el Liberia-Alajuelense del Clausura 2026

El que estará en Liberia para dirigir es Juan Gabriel Calderón, árbitro que será mundialista a mitad de año. El silbatero no es del agrado de Alajuelense, ya que años atrás pidieron que sea sancionado debido a sus decisiones en un clásico contra Saprissa en 2016.

Calderón en el recordado clásico de 2016. Foto: José Cordero

No es el único antecedente. Hay uno más cercano y se traslada a este actual campeonato nacional. En este 2026, Calderón fue quien anuló un penal en favor de Alajuelense en el clásico contra Herediano. Primero había pitado la pena máxima, pero luego cambió su decisión tras revisar el VAR.

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Esta determinación generó mucho malestar en Alajuela. Ahora, nuevamente tendrá a Calderón en el arbitraje y en un partido muy determinante para el futuro de la Liga en el campeonato nacional.

En síntesis

Alajuelense necesita vencer a Liberia y que Cartaginés pierda para clasificar a semifinales.

necesita vencer a Liberia y que para clasificar a semifinales. El árbitro Juan Gabriel Calderón dirigirá el partido decisivo en el Edgardo Baltodano Briceño .

dirigirá el partido decisivo en el . Calderón anuló un penal a Alajuelense tras revisar el VAR en el Clausura 2026.