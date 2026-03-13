La FIFA todavía no definió lo que sucederá con los árbitros que participen del Mundial 2026. Se espera que en las próximas semanas, antes de que finalice el mes de marzo, se den a conocer los que impartirán justicia en la cita mundialista venidera.

Esta noticia le preocupa a Guatemala, ya que podría tener una fuerte presencia entre los árbitros de Concacaf. El nombre de Mario Escobar es uno de los candidatos a ser designado oficialmente por la FIFA, aunque todavía debe esperar por la resolución.

Mario Escobar entre los candidatos a dirigir el Mundial 2026.

Según informó el periodista Juan Carlos Gálvez, desde Concacaf le comunicaron que la próxima semana será la fecha en la que se conozcan a los árbitros que se presentarán en la Copa del Mundo.

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Guatemala podría estar presente en el Mundial 2026 de la mano de Mario Escobar

Mario Escobar, reconocido árbitro chapín en la confederación, pasó varios de los filtros que aplicó la FIFA para los candidatos. Estuvo presente en un seminario que se organizó en Brasil, donde se reunieron jueces de Concacaf y también de la Conmebol.

Allí, pasaron por diferentes pruebas de alta exigencia físicas y mentales. Al forma parte de este campamento, es muy difícil que Mario Escobar no esté en la lista de los árbitros que dirigirán el Mundial 2026.

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Un factor no menos importante es su experiencia. El guatemalteco fue designado en los últimos años para eventos importantes de la región. Además, ya sabe lo que es dirigir en una Copa del Mundo tras su presentación en Qatar 2022.

Datos importantes

FIFA anunciará antes de finalizar marzo los árbitros oficiales para el Mundial 2026.

anunciará antes de finalizar marzo los árbitros oficiales para el Mundial 2026. El guatemalteco Mario Escobar superó pruebas de alta exigencia en un seminario en Brasil.

superó pruebas de alta exigencia en un seminario en Brasil. Escobar tiene experiencia en el Mundial de Qatar 2022 y tiene grandes posibilidades de estar ena la próxima Copa del Mundo.