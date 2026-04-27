Alajuelense acelera por un fichaje: la Liga va por un futbolista que juega en Europa para dejar atrás el fracaso del Clausura 2026

El golpe de la eliminación todavía resuena en Liga Deportiva Alajuelense. La derrota ante Municipal Liberia en la última fecha dejó al equipo fuera de las semifinales del Clausura 2026 y obligó a la dirigencia a cambiar rápidamente el chip. En la Liga no hay tiempo para lamentarse: el foco ya está puesto en el próximo torneo y en un mercado de fichajes que promete movimientos fuertes.

Puertas adentro, todavía no está definido el futuro de Óscar Ramírez. De todas fomras, el objetivo es claro: reconstruir la imagen tras un semestre irregular y, para eso, el club apunta a nombres que generen impacto inmediato. Según lo informado por Muro Alajuelense, ya hay un futbolista en carpeta que encaja con esa idea de “golpe” que la institución busca dar para cambiar la narrativa.

¿Cuál es el futbolista que está en Europa que quiere Alajuelense?

Se trata de Roan Wilson, un jugador joven pero con experiencia internacional que actualmente milita en el GD Chaves, en la segunda división de Portugal. Su situación contractual lo convierte en una oportunidad de mercado: quedará libre en junio, lo que facilita cualquier negociación.

El perfil encaja con lo que Alajuelense necesita. Wilson, de 23 años, puede desempeñarse tanto como defensor como volante, aportando versatilidad a un plantel que necesita recuperar equilibrio. Sin embargo, su presente también genera interrogantes: en la temporada actual apenas disputó dos partidos, un dato que obliga a analizar si su regreso puede ser una apuesta inmediata o un proyecto a mediano plazo.

Roan Wilson queda libre del Chaves en junio. (Foto: Chaves)

En la Liga, ese tipo de decisiones ya no pueden fallar. El Clausura 2026 dejó en evidencia carencias en varias líneas y la dirigencia sabe que el próximo mercado será clave para rearmar un equipo competitivo. La posibilidad de sumar a un jugador con paso por Europa y presencia en la selección nacional aparece como una oportunidad atractiva, tanto en lo deportivo como en lo simbólico.

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Además, el hecho de que llegue como agente libre reduce el riesgo económico, un factor que también pesa en la planificación. No se trata solo de fichar nombres, sino de construir un plantel que responda en momentos decisivos, algo que le faltó a Alajuelense en el torneo que acaba de terminar.

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El posible fichaje de Roan Wilson se presenta como el primer paso de una reconstrucción que busca devolver al club al lugar que exige su historia. Y en un mercado donde cada movimiento cuenta, la Liga ya dejó claro que no piensa quedarse quieta.

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Datos Claves

Alajuelense tiene en carpeta el fichaje de Roan Wilson tras quedar fuera de las semifinales.

tiene en carpeta el fichaje de tras quedar fuera de las semifinales. El futbolista Roan Wilson milita actualmente en el GD Chaves de la segunda división portuguesa.

milita actualmente en el de la segunda división portuguesa. El jugador de 23 años quedará libre en junio, facilitando su llegada como agente libre.