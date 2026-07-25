Quién es Kyan McDonald, la joya de Alajuelense que tiene 16 años y fue convocado por Ismael Rescalvo

Alajuelense hace su estreno por el campeonato nacional con la presencia de varias promesas entre los convocados.

Este sábado en el debut de la Liga Deportiva Alajuelense en el Apertura 2026, Ismael Rescalvo decidió convocar a tres jóvenes del Centro de Alto Rendimiento. Uno de ellos es Kyan McDonald, que apenas tiene 16 años con un enorme futuro por delante.

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El DT de Alajuelense sorprendió con su convocatoria para el encuentro contra Sporting. Kyan, nacido el 31 de mayo de 2010, tiene a Limón como su lugar de origen. Lleva más de tres años en la institución y hoy hace su aparición en el campeonato nacional.

Así formó Alajuelense en el debut ante Sporting.

McDonald se desempeña como extremo, tanto por derecha como por izquierda. En las bandas es donde mayor desequilibrio genera. Es un jugador al que le gusta el uno contra uno en todo momento. Por eso, es muy importante para romper líneas defensivas.

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Se inició como jugador en la Academia de Fútbol de Talentos del Caribe, ubicada en la provincia de Limón. Hasta que fue fichado por Alajuelense, para integrar el Centro de Alto Rendimiento. Su talento lo llevó a formar parte de la Selección de Costa Rica Sub-17.

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Hizo su estreno en la Supercopa de Costa Rica frente a Herediano. Ingresó en el último minuto para tener su debut. Hoy, podría hacerlo en su primera convocatoria por el campeonato nacional.

Las jóvenes promesas que llamó Rescalvo en el debut de Alajuelense

Además de McDonald, Rescalvo llamó a otras dos figuras para este primer encuentro: Bryan Calderón, lateral izquierdo de 17 años; y Lucca Unmuth, zaguero central de 19 años que lleva apenas dos meses en la institución.