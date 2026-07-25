Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Apertura 2026

Quién es Kyan McDonald, la joya de Alajuelense que tiene 16 años y fue convocado por Ismael Rescalvo

Alajuelense hace su estreno por el campeonato nacional con la presencia de varias promesas entre los convocados.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El futbolista de 16 años tiene su primera convocatoria.
© Prensa Alajuelense/FCRFEl futbolista de 16 años tiene su primera convocatoria.

Este sábado en el debut de la Liga Deportiva Alajuelense en el Apertura 2026, Ismael Rescalvo decidió convocar a tres jóvenes del Centro de Alto Rendimiento. Uno de ellos es Kyan McDonald, que apenas tiene 16 años con un enorme futuro por delante.

Publicidad

El DT de Alajuelense sorprendió con su convocatoria para el encuentro contra Sporting. Kyan, nacido el 31 de mayo de 2010, tiene a Limón como su lugar de origen. Lleva más de tres años en la institución y hoy hace su aparición en el campeonato nacional.

Imagen

Así formó Alajuelense en el debut ante Sporting.

McDonald se desempeña como extremo, tanto por derecha como por izquierda. En las bandas es donde mayor desequilibrio genera. Es un jugador al que le gusta el uno contra uno en todo momento. Por eso, es muy importante para romper líneas defensivas.

Carlos Vela confirma la noticia que ilusiona a Alajuelense con ganar la 32: “Ya están listos”

ver también

Carlos Vela confirma la noticia que ilusiona a Alajuelense con ganar la 32: “Ya están listos”

Se inició como jugador en la Academia de Fútbol de Talentos del Caribe, ubicada en la provincia de Limón. Hasta que fue fichado por Alajuelense, para integrar el Centro de Alto Rendimiento. Su talento lo llevó a formar parte de la Selección de Costa Rica Sub-17.

Publicidad

Hizo su estreno en la Supercopa de Costa Rica frente a Herediano. Ingresó en el último minuto para tener su debut. Hoy, podría hacerlo en su primera convocatoria por el campeonato nacional.

Las jóvenes promesas que llamó Rescalvo en el debut de Alajuelense

Además de McDonald, Rescalvo llamó a otras dos figuras para este primer encuentro: Bryan Calderón, lateral izquierdo de 17 años; y Lucca Unmuth, zaguero central de 19 años que lleva apenas dos meses en la institución.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Comunicaciones con ausencias sensibles para su debut en el Apertura 2026
Guatemala

Comunicaciones con ausencias sensibles para su debut en el Apertura 2026

Amarini Villatoro revela su principal preocupación tras el triunfo de Cartaginés
Costa Rica

Amarini Villatoro revela su principal preocupación tras el triunfo de Cartaginés

Estevis López confiesa lo que nadie esperaba tras su paso por el Bayern Múnich
Panama

Estevis López confiesa lo que nadie esperaba tras su paso por el Bayern Múnich

Auzmendi no se guardó nada: el recado Molina que confirma su deseo de jugar con Honduras
Honduras

Auzmendi no se guardó nada: el recado Molina que confirma su deseo de jugar con Honduras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo