Lo lamenta el Fantasma Figueroa: Comunicaciones con ausencias sensibles para su debut en el Apertura 2026

Comunicaciones pondrá en marcha su camino en el Torneo Apertura 2026 este domingo, cuando visite a Suchitepéquez en el estadio Carlos Salazar Hijo, en un compromiso que marcará el estreno oficial de Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa al frente del conjunto albo. La exigencia es clara para el estratega chileno: devolver a los cremas a la pelea por el campeonato y comenzar el certamen con una victoria en una de las canchas más complicadas del país.

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Sin embargo, el debut del nuevo cuerpo técnico estará condicionado por varias ausencias importantes. Marco Domínguez y el delantero argentino Agustín Vuletich quedaron fuera de la convocatoria debido a las lesiones que aún les impiden trabajar con normalidad. A ellos se suma el defensor José Carlos Pinto, quien continúa atendiendo asuntos personales con autorización del club, por lo que tampoco estará disponible para el viaje a la costa sur.

Marco Antonio Figueroa define a sus elegidos para el debut albo

Pese a las bajas, Comunicaciones confía en la profundidad de su plantel para arrancar con el pie derecho. En la portería, el cuerpo técnico apostó por Arnold Barrios y el experimentado Fredy Pérez, quienes serán las opciones para custodiar el arco crema en un duelo en el que los albos buscarán imponer condiciones desde el primer minuto.

La zona defensiva estará integrada por David Prada, Diego Santis, Elsar Martin, Emerson Raymundo, Josué Ovando, Kevin Grijalva y Nicolás Olivera, futbolistas que tendrán la responsabilidad de darle solidez al equipo frente a un Suchitepéquez que suele hacerse fuerte cuando juega como local.

En el mediocampo, Marco Antonio Figueroa convocó a Brayam Castañeda, Jonathan Moncada, José Ayala, Karel Espino y Stheven Robles, mientras que el poder ofensivo recaerá en Andersson Ortíz, Axel De la Cruz, Dairon Reyes, Dewinder Bradley, Iván García y Omar Duarte, quienes intentarán marcar la diferencia y darle a los cremas sus primeros tres puntos del campeonato.

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Convocados de Comunicaciones para enfrentar a Suchitepéquez: