Sedes del Mundial 2026: la guía de ciudades y estadios en Estados Unidos, México y Canadá

El Mundial 2026 de la FIFA será un despliegue sin precedentes. Con 16 sedes repartidas por todo el subcontinente, los aficionados no solo disfrutarán del mejor fútbol, sino de la inmensa diversidad cultural y geográfica de Norteamérica.
Aquí tienes el detalle de cada ciudad y sus impresionantes escenarios tanto en Estados Unidos como en Canadá y México, ya que ésta será la primera Copa del Mundo que se desarrollará en tres países en simultáneo.
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Estadio Azteca – Ciudad de México, México
La Ciudad: La capital mexicana es una de las metrópolis más vibrantes del mundo. Famosa por su gastronomía (Patrimonio de la Humanidad), sus museos de clase mundial y su Centro Histórico. Es una ciudad que respira fútbol las 24 horas del día.
- El Estadio: El “Coloso de Santa Úrsula” será el primero en ser tres veces mundialista.
- Dato clave: Aquí se jugará el partido inaugural el 11 de junio de 2026: México vs. Sudáfrica.
- Capacidad: 83,264 espectadores.
El mítico Estado Azteca, ahora llamado Banorte. (Getty Images)
Estadio BBVA – Monterrey, México
La Ciudad: Monterrey es el motor industrial de México y está rodeada por la imponente Sierra Madre. Los visitantes pueden disfrutar del Parque Fundidora o el Paseo Santa Lucía, en una ciudad que combina modernidad con una cultura de “carnes asadas” inigualable.
- El Estadio: El “Gigante de Acero” ofrece una de las vistas más bellas del mundo hacia el Cerro de la Silla.
- Dato clave: Es el hogar de los Rayados de Monterrey y destaca por su compromiso con la sostenibilidad.
- Capacidad: 53,500 espectadores.
Estadio BBVA de Monterrey. (Getty Images)
Estadio Akron – Guadalajara, México
La Ciudad: La “Perla Tapatía” es la cuna del tequila y el mariachi. Guadalajara ofrece una experiencia profundamente mexicana, con sus plazas coloniales y el cercano pueblo de Tequila, ideal para los turistas que buscan cultura tradicional.
- El Estadio: Un recinto con diseño de volcán, rodeado de áreas verdes, casa de las Chivas.
- Dato clave: Su césped ha sido renovado recientemente para cumplir con los estándares de la FIFA.
- Capacidad: 48,000 espectadores.
Akron, en Guadalajara. (Getty Images)
MetLife Stadium – Nueva York / Nueva Jersey, EE. UU.
La Ciudad: El área metropolitana más icónica del planeta. Nueva York ofrece desde los rascacielos de Manhattan hasta la diversidad de Queens. Nueva Jersey, donde se ubica el estadio .
- El Estadio: Ofrece una logística excelente y vistas impresionantes del horizonte de la Gran Manzana.
- Dato clave: Sede de la Gran Final el 19 de julio de 2026 y del partido entre Panamá e Inglaterra el sábado 27 de junio.
- Capacidad: 82,500 espectadores.
El MetLife en Nueva Jersey. (Getty Images)
AT&T Stadium – Dallas, EE. UU.
La Ciudad: Dallas y su vecina Arlington representan el corazón de Texas. Es una zona de gran crecimiento, famosa por su Distrito de Artes (el más grande de EE. UU.) y su fanatismo por los deportes profesionales.
- El Estadio: Una joya tecnológica con techo retráctil y pantallas gigantes de alta definición.
- Dato clave: Será la sede de una de las semifinales.
- Capacidad: 80,000 espectadores.
El AT&T de los Dallas Cowboys. (Getty Images)
Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, EE. UU.
La Ciudad: Atlanta es el centro neurálgico del sureste estadounidense. Ciudad histórica por el movimiento de derechos civiles, hoy es un hub de entretenimiento y cuenta con el aeropuerto más transitado del mundo.
- El Estadio: Destaca por su arquitectura vanguardista y su atmósfera eléctrica en partidos de la MLS.
- Dato clave: Albergará una de las semifinales del torneo.
- Capacidad: 71,000 espectadores.
Otra joya: el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. (Getty Images)
SoFi Stadium – Los Ángeles, EE. UU.
La Ciudad: La capital mundial del entretenimiento. Los Ángeles ofrece playas, Hollywood y una mezcla cultural fascinante. Es una ciudad que sabe organizar grandes eventos, con una infraestructura turística de primer nivel.
- El Estadio: Considerado el estadio más costoso y moderno del planeta.
- Dato clave: Será el escenario del debut de la Selección de Estados Unidos.
- Capacidad: 70,240 espectadores.
El SoFi Stadium de Los Ángeles, otro top. (Getty Images)
Hard Rock Stadium – Miami, EE. UU.
La Ciudad: Miami es la “Puerta de las Américas”. Su clima tropical, vida nocturna en South Beach y fuerte influencia latina la convierten en una sede donde cualquier selección centroamericana se sentirá como en casa.
- El Estadio: Un recinto multideportivo que ha albergado múltiples Super Bowls.
- Dato clave: Aquí se jugará el partido por el tercer puesto.
- Capacidad: 64,767 espectadores.
Miami y su Hard Rock también son sede. (Getty Images)
Arrowhead Stadium – Kansas City, EE. UU.
La Ciudad: Conocida como la “Ciudad de las Fuentes”, Kansas City es famosa por su barbacoa y su rica historia de jazz. Es una de las sedes más céntricas, lo que facilita el viaje para aficionados de todas partes.
- El Estadio: Ostenta el récord del estadio más ruidoso del mundo.
- Dato clave: Ubicado en la región central, facilitará los cruces de equipos de todo el continente.
- Capacidad: 76,416 espectadores.
El hogar de los Kansas City Chiefs de la MLS. (Getty Images)
NRG Stadium – Houston, EE. UU.
La Ciudad: Houston es una de las ciudades más diversas y extensas de EE. UU. Sede del Centro Espacial de la NASA, ofrece una mezcla de ciencia, cultura y una oferta gastronómica que representa a casi todos los países del mundo.
- El Estadio: El primer recinto de la NFL con techo retráctil, ideal para el clima texano.
- Dato clave: Houston es una de las ciudades con mayor diversidad cultural que recibirá el Mundial.
- Capacidad: 72,220 espectadores.
Houston, tenemos un techo corredizo. (Getty Images)
Levi’s Stadium – San Francisco/Santa Clara, EE. UU.
La Ciudad: El área de la Bahía combina la belleza natural de San Francisco con la innovación de Silicon Valley. Los turistas pueden visitar el Golden Gate o disfrutar de la sofisticada cultura tecnológica de la región.
- El Estadio: Uno de los recintos más “inteligentes” y sostenibles del mundo.
- Dato clave: Sede habitual de los San Francisco 49ers.
- Capacidad: 68,500 espectadores.
El Levi’s Stadium de San Francisco tiene los pantalones bien puestos. (Getty Images)
Lumen Field – Seattle, EE. UU.
La Ciudad: La ciudad de “Emerald City” es famosa por su escena musical, el Space Needle y su amor por la naturaleza. Es un bastión del fútbol en el país, con una afición sumamente fiel y ruidosa.
- El Estadio: Ubicado cerca del centro, permite a los fans llegar caminando desde las principales atracciones.
- Dato clave: Seattle es considerada una de las capitales del fútbol en EE. UU.
- Capacidad: 69,000 espectadores.
Seattle, otra sede destacada. (Getty Images)
Lincoln Financial Field – Filadelfia, EE. UU.
La Ciudad: Cuna de la democracia estadounidense. Filadelfia es historia pura, desde el Liberty Bell hasta las escaleras de “Rocky”. Es una ciudad compacta, fácil de recorrer y apasionada por sus equipos deportivos.
- El Estadio: Conocido cariñosamente como “The Linc”, es un estadio moderno y vibrante.
- Dato clave: Albergará partidos en fechas cercanas al 250 aniversario de la independencia de EE. UU.
- Capacidad: 69,796 espectadores.
Filadelfia también recibirá el Mundial 2026. (Getty Images)
Gillette Stadium – Boston/Foxborough, EE. UU.
La Ciudad: Boston es el corazón educativo y cultural de Nueva Inglaterra. Con un estilo europeo, mucha historia revolucionaria y una pasión deportiva legendaria, es una sede con carácter único.
- El Estadio: Hogar de los exitosos Patriots, ubicado en un complejo comercial y de ocio.
- Dato clave: Cuenta con una nueva torre y pantalla gigante inauguradas recientemente.
- Capacidad: 65,878 espectadores.
El estadio de Boston y una pantalla gigante. (Getty Images)
BC Place – Vancouver, Canadá
La Ciudad: Vancouver es una de las ciudades más espectaculares del mundo por su ubicación entre montañas y el mar. Ofrece una calidad de vida altísima y un ambiente multicultural muy acogedor para el turista.
- El Estadio: Cuenta con un impresionante sistema de techo retráctil sostenido por cables.
- Dato clave: Será el escenario donde debutará la Selección de Canadá.
- Capacidad: 54,500 espectadores.
En Vancouver debutará la selección de Canadá. (Getty Images)
BMO Field – Toronto, Canadá
La Ciudad: La ciudad más grande y diversa de Canadá. Toronto es un centro financiero y cultural global, con la famosa Torre CN dominando el horizonte y una gran comunidad de aficionados al fútbol de todas las nacionalidades.
- El Estadio: Ubicado en Exhibition Place, es un estadio diseñado específicamente para el fútbol.
- Dato clave: Aquí jugará dos partidos Panamá: el debut vs. Ghana y el segundo juego del Grupo L ante Croacia (ambos a las 6:0 pm de Panamá).
- Capacidad: 30,000 (será ampliado a 45,000 para el Mundial).
Aquí, en Toronto, jugará dos veces Panamá. (Getty Images)