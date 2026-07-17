FIFA lo confirma: la ventaja de Messi para ganar la Bota de Oro del Mundial 2026

Messi, Mbappé, Kane y Bellingham son los principales candidatos a quedarse con este galardón que se llevará el goleador del Mundial 2026.

La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 llega abierta a los últimos dos partidos del torneo. Lionel Messi y Kylian Mbappé encabezan la tabla con ocho goles cada uno, mientras que Harry Kane y Jude Bellingham todavía mantienen posibilidades antes del encuentro por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra.

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Sin embargo, Messi ocupa actualmente el primer lugar. La diferencia no está en la cantidad de tantos, sino en uno de los criterios establecidos por la FIFA para resolver un eventual empate entre los máximos goleadores.

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La ventaja que tiene Messi sobre Mbappé

Lionel Messi suma ocho goles y cuatro asistencias en el Mundial 2026. Mbappé también convirtió ocho tantos, pero entregó tres pases de gol.

Esa diferencia coloca al capitán argentino por encima del delantero francés en la clasificación provisional de la Bota de Oro. Messi llegó a las cuatro asistencias después de participar directamente en los dos goles con los que Argentina remontó y venció 2-1 a Inglaterra en las semifinales.

La comparación entre los principales candidatos queda de la siguiente manera antes del partido por el tercer puesto:

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Lionel Messi: 8 goles y 4 asistencias.

8 goles y 4 asistencias. Kylian Mbappé: 8 goles y 3 asistencias.

8 goles y 3 asistencias. Erling Haaland: 7 goles y ninguna asistencia.

7 goles y ninguna asistencia. Harry Kane: 6 goles y 1 asistencia.

6 goles y 1 asistencia. Jude Bellingham: 6 goles y 1 asistencia.

Haaland ya no puede aumentar sus números después de la eliminación de Noruega. Mbappé, Kane y Bellingham tendrán una última oportunidad este sábado en Francia vs. Inglaterra, mientras que Messi cerrará su participación el domingo en la final entre Argentina y España.

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Messi quiere quedarse con la Bota de Oro. (Getty Images)

Cómo define la FIFA la Bota de Oro si hay empate

La FIFA establece que la Bota de Oro se entrega, en primer lugar, al futbolista que haya anotado la mayor cantidad de goles durante la competencia.

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Si dos o más jugadores terminan igualados, se utilizan estos criterios:

Mayor cantidad de asistencias. Menor cantidad de minutos disputados.

Esto significa que, si Messi y Mbappé terminan el Mundial con ocho goles y conservan sus números actuales de asistencias, el argentino recibirá el premio. La ventaja sería de cuatro pases de gol contra tres.

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Los goles convertidos de penal tienen el mismo valor que los anotados de jugada, tiro libre o cualquier otra vía. Lo único que se considera inicialmente es la cantidad total de tantos.

Los dos pases de Messi que cambiaron la pelea por la Bota de Oro

Antes de enfrentar a Inglaterra, Messi estaba por debajo de Mbappé en el desempate. El francés tenía tres asistencias y el argentino acumulaba dos.

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La situación cambió durante los últimos minutos de la semifinal. Messi asistió primero a Enzo Fernández, quien marcó el empate con un remate desde fuera del área. Luego envió el centro que Lautaro Martínez conectó de cabeza para establecer el 2-1 definitivo.

Esas dos intervenciones elevaron su cuenta a cuatro asistencias y lo dejaron provisionalmente como líder de la carrera por la Bota de Oro, pese a no haber convertido contra Inglaterra.

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En síntesis