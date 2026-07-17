Quién ganó más Recopas de Costa Rica: Alajuelense, Saprissa o Herediano

La Recopa de Costa Rica busca a un nuevo campeón y esta ocasión la rivalidad se dará entre Saprissa vs. Herediano.

La Recopa de Costa Rica tendrá un nuevo campeón este viernes. Saprissa intentará alcanzar a Alajuelense en la cima del palmarés, mientras que Herediano buscará estrenar su nombre entre los ganadores.

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Antes de la edición 2026, Alajuelense es el máximo ganador con tres títulos, seguido por Saprissa con dos. Herediano todavía no ha levantado el trofeo.

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Las tres Recopas de Alajuelense

La Liga ganó las ediciones de:

1967: 1-0 contra Barrio México.

1-0 contra Barrio México. 2024: 3-1 contra Saprissa.

3-1 contra Saprissa. 2025: 1-0 contra Herediano.

Los rojinegros son el único club que ganó las tres finales que disputó.

Las dos Recopas de Saprissa

Los morados se consagraron en:

1963: empate 1-1 contra Uruguay de Coronado y victoria 5-4 por penales.

empate 1-1 contra Uruguay de Coronado y victoria 5-4 por penales. 2023: empate 0-0 ante Cartaginés y triunfo 3-2 desde los once metros.

Las dos conquistas de Saprissa llegaron mediante definiciones por penales.

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¿Cómo quedará el palmarés después de la final?

Si gana Saprissa , llegará a tres Recopas e igualará a Alajuelense como máximo campeón.

, llegará a tres Recopas e igualará a Alajuelense como máximo campeón. Si gana Herediano , conquistará la primera Recopa de su historia.

, conquistará la primera Recopa de su historia. Alajuelense seguirá con tres, pero podría compartir o conservar en soledad el primer lugar.