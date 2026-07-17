Francia vs. Inglaterra: la IA predice quién ganará el tercer puesto del Mundial 2026, con resultado exacto y goleadores

Este sábado, franceses e ingleses definen el bronce del Mundial 2026 y la IA no tiene dudas de quién ganará.

Francia e Inglaterra disputarán uno de los partidos más atractivos del cierre del Mundial 2026. Ninguna de las dos selecciones consiguió el objetivo principal, pero ambas tienen planteles suficientes para ofrecer un encuentro de alto nivel en Miami.

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Fútbol Centroamérica consultó a ChatGPT para proyectar el posible desarrollo del partido por el tercer puesto, el resultado, los goleadores y la selección que se subirá al podio.

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Para realizar el pronóstico, la Inteligencia Artificial tomó en cuenta el rendimiento durante el torneo, el descanso disponible, las posibles bajas y el poder ofensivo de los dos equipos.

La predicción de ChatGPT para Francia vs. Inglaterra

La IA considera a Francia como ligera favorita para quedarse con el tercer puesto del Mundial 2026.

Estas son las probabilidades estimadas de clasificación al podio, incluyendo un eventual tiempo extra o definición por penales:

Francia: 56% .

. Inglaterra: 44%.

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El resultado exacto proyectado es un triunfo francés por 2-1.

Se viene un gran encuentro entre ingleses y franceses.

Por qué la IA ve favorita a Francia

El primer factor es el descanso. Francia jugó su semifinal el martes 14 de julio, mientras que Inglaterra disputó la suya el miércoles 15. Aunque la diferencia es solamente de un día, puede resultar importante después de un torneo tan largo.

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El conjunto francés también mostró mayor regularidad. Ganó sus seis primeros partidos y mantuvo el arco invicto en las tres primeras rondas eliminatorias, antes de caer 2-0 contra España. Inglaterra, en cambio, recibió goles en todos sus encuentros de eliminación directa.

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La presencia de Kylian Mbappé también inclina el pronóstico. El delantero llega con ocho goles y necesita convertir para tomar ventaja sobre Lionel Messi en la pelea por la Bota de Oro. Ese objetivo individual puede hacer que Francia mantenga un ataque competitivo pese a la decepción de haber perdido la semifinal.

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Mbappé marcará goles, según la IA. (Getty Images)

Quiénes serán los goleadores según ChatGPT

Además del resultado, la Inteligencia Artificial proyecta que Kylian Mbappé, Michael Olise y Harry Kane serán los encargados de marcar en Miami.

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La predicción indica que Mbappé abrirá el marcador para Francia, impulsado también por su pelea con Lionel Messi por la Bota de Oro. Inglaterra conseguiría el empate por medio de Kane, quien buscará cerrar el Mundial aumentando su cuenta personal.

El gol decisivo sería de Michael Olise durante el segundo tiempo. El atacante francés fue una de las piezas más desequilibrantes del equipo durante el torneo y podría aprovechar los espacios que deje Inglaterra en busca de la victoria.

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El resultado que pronostica la IA

La proyección es la de un encuentro más abierto que las semifinales, con ocasiones para ambos lados y posibles rotaciones en las alineaciones.

Pronóstico final: Francia 2-1 Inglaterra.

Goles de Francia: Kylian Mbappé y Michael Olise.

Kylian Mbappé y Michael Olise. Gol de Inglaterra: Harry Kane.

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La IA espera que Mbappé vuelva a convertir, que Kane mantenga a Inglaterra en partido y que Olise marque el tanto que le permita a Francia despedirse del Mundial 2026 con la medalla de bronce.

En síntesis

Probabilidad del 56% de que Francia gane el tercer puesto del Mundial según ChatGPT.

de que Francia gane el tercer puesto del Mundial según ChatGPT. Kylian Mbappé tiene 8 goles y pelea por la Bota de Oro contra Messi.

y pelea por la Bota de Oro contra Messi. Resultado proyectado 2-1 para Francia, con goles de Mbappé, Olise y Kane en Miami.