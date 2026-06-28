Thomas Christiansen ya definió qué hará con su futuro tras la despedida de Panamá del Mundial 2026

El DT de los Canaleros cerró su primera experiencia en una Copa del Mundo con tres derrotas en la fase de grupos.

Panamá disputó este sábado su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. El conjunto canalero sufrió una nueva derrota en la despedida contra Inglaterra por 2-0 y cerró la segunda participación mundialista nuevamente sin sumar puntos.

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Ahora que finalizó la competencia, Thomas Christiansen, que culmina el vínculo contractual con la Federación Panameña el 30 de junio, definió qué hará con su futuro profesional.

Según la información del periodista José Miguel Domínguez, el entrenador danés “quiere liderar el proyecto de Panamá hacia el Mundial 2030“. Además, continuará con sus colaboradores españoles Christian Beguer y Francisco Javier Sánchez Jara.

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Chepebomba agregó que esta renovación de contrato incluirá un aumento de salario. En caso de confirmarse la continuidad de Christiansen rumbo al Mundial 2030, el entrenador podría llegar a estar por 10 años si se respeta el próximo contrato.

José Miguel Domínguez en su cuenta de X.

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Días atrás, el mismo comunicador aseguró que Manuel Arias, presidente de la Fepafut, tiene la intención de renovarle el contrato, por lo que sería cuestión de días para que se confirme que Christiansen seguirá en el cargo después de lo hecho en la Copa del Mundo.

¿Cuánto gana Thomas Christiansen como DT de Panamá?

Actualmente, el entrenador danés percibe un salario de 70 mil dólares mensuales (cerca de 840 mil dólares al año). Esta mejora sería de 30 mil dólares al mes, por lo que pasaría a cobrar un total de 100 mil dólares por cada mes y 1.2 millones de dólares anuales.