Cuánto duró el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 y a qué hora se reanudó Argentina vs. España

Después de varias versiones sobre la duración del show del entretiempo de la final del Mundial 2026, finalmente se supo cuánto duró.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España tuvo el debut del show de medio tiempo en una Copa del Mundo. Una vez que el árbitro esloveno Slavko Vincic pitó el fin de los primeros 45 minutos, fue el turno de los artistas invitados en el MetLife Stadium.

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La producción del show del entretiempo estuvo a cargo de la dirección artística de Chris Martin, cantante de Coldplay, la cual acompañará a PS22 Chorus, un famoso coro escolar de la escuela pública Public School 22 ubicada en Nueva York.

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Todos los artistas que cantaron en el show de medio tiempo

Shakira junto a Burna Boy

junto a Madonna

BTS

Justin Bieber

Gustavo Dudamel

PS22 Chorus acompañado por Coldplay

Cuánto duró el show de medio tiempo de la final

Desde la previa, hubo varias estipulaciones con respecto a cuánto duraría este show y qué pasaría con los jugadores. Los rumores indicaban que sería de 30 minutos. El show de medio tiempo duró 11 minutos, aunque el receso fue de 27 minutos.

La regla de la FIFA indica que el receso entre cada tiempo debe tener una duración no superior a los 15 minutos. Sin embargo, para esta final del Mundial se dio una excepción por la magnitud del partido y el alcance que tiene a nivel global.

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A qué hora se reanudó el partido de España vs. Argentina

El primer tiempo finalizó a las 3:55 p.m. de la hora local de Nueva Jersey. A los pocos minutos, inició el show de medio tiempo y el segundo tiempo se reanudó a las 4:22.