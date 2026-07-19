¿Por qué Lautaro Martínez no juega con Argentina vs. España en la final del Mundial 2026?

El "Toro" Martínez, autor del gol con el que Argentina venció a Inglaterra, es una de las ausencias confirmadas en el once de la campeona del mundo para enfrentar a España en Nueva York.

Lionel Scaloni ya definió a los once seleccionados de Argentina que serán titulares contra España este domingo 19 de julio, en la final del Mundial 2026 a disputarse en el MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos.

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El seleccionador de la campeona del mundo realizó tres cambios con respecto al equipo que empezó jugando la semifinal ante Inglaterra, y terminó remontándole 2-1 con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, quien volverá a ser suplente.

¿Por qué no juega Lautaro Martínez en la final contra España?

Martínez no presenta ningún tipo de lesión. Como ha sido una constante desde los octavos de final de la Copa del Mundo, esperará su oportunidad en el banco de suplentes por decisión técnica. El titular será Julián Álvarez, quien compartirá la punta de ataque con Lionel Messi en la final con España.

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El delantero de Inter de Milán buscará anotar su cuarto gol en el torneo: marcó en el triunfo 3-1 sobre Jordania, en la victoria por el mismo marcador frente a Suiza y en el histórico gane sobre Inglaterra. Todo esto a lo largo de 311 minutos.

La alineación de Argentina vs. España

De acuerdo a la información del periodista Esteban Edul, Gonzalo Montiel reemplazará a Nahuel Molina en el lateral derecho de Argentina. Mientras que en el mediocampo, Rodrigo De Paul y Nicolás González ingresarán en lugar de Giuliano Simeone y Leandro Paredes —en su caso, por cuestiones físicas—.

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“Dibu” Martínez; Gonzalo Montiel, “Cuti” Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

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