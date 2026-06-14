¿Ataja Manuel Neuer? Las alineaciones de Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026

Todo hace indicar que el portero de 40 años será titular este domingo, en el debut de Alemania frente a Curazao por el Grupo E de la Copa del Mundo.

El sueño de Alemania en el Mundial 2026 comienza a escribirse este domingo 14 de junio. Su primer rival será Curazao, uno de los seis representantes de la Concacaf, ante el cual buscarán refrendar su favoritismo para pisar fuerte en un Grupo E donde también compiten con Ecuador y Costa de Marfil.

Para algún desprevenido, uno de los interrogantes en la previa del partido —que se celebrará en el NGR Stadium de Houston, Texas— es quién va a defender el arco teutón. Y, a falta de confirmación oficial, el elegido por Julian Nagelsmann para arrancar como titular es el experimentado Manuel Neur.

Manuel Neuer vuelve del retiro en la selección alemana

Neuer volverá a disputar un partido oficial con Alemania después de 709 días. La última vez que lo hizo fue el 5 de julio de 2024, cuando cayeron eliminados ante España en los cuartos de final de la Eurocopa. Fue después de ese encuentro que el guardameta de Bayern Múnich anunció su retiro de la selección.

Durante su ausencia, Nagelsmann alternó nombres en el arco: Marc-André ter Stegen, Alexander Nübel y Oliver Baumman, el que más minutos sumó. Y a quien el estrataga le había prometido que sería titular en la Copa del Mundo. Sin embargo, decidió romper el pacto y convocar nuevamente al campeón del mundo en 2014 (el único sobreviviente de aquel equipo de la actual nómina).

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A sus 40 años, Neuer dejó atrás su lesión muscular en el gemelo izquierdo y se encuentra listo para regresar a la portería contra Curazao. “Si tuviera un portero de 22 años, la situación me preocuparía más, pero Manuel acumula muchísimos partidos y experiencia. No necesita muchas pruebas para recuperar el ritmo“, afirmó Nagelsmann.

Un detalle clave en esta historia es el rol que jugó la Federación Alemana de Fútbol —con Rudi Völler, el director deportivo, a la cabeza—para limar las asperezas entre el DT y el arquero. La relación entre ambos se deterioró cuando el seleccionador dirigía al Bayern y echó en 2023 al preparador de porteros del primer equipo, Toni Tapalović, que era íntimo amigo de Neuer y trabajó más de una década en el club bávaro.

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