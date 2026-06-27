Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el cierre de la fase de grupos

Lionel Messi se anotó en la victoria de Argentina contra Jordania y aumentó la ventaja sobre sus principales competidores.

Este sábado 27 de junio se cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con la definición del Grupo J. Argentina venció a Jordania por 3-1 y terminó el grupo con puntaje perfecto. Argelia y Austria protagonizaron un 3-3 de película que metió a ambos en los 16avos de final.

Publicidad

En el último partido, Lionel Messi, que fue suplente contra los jordanos, marcó el tercer gol para la Albiceleste y aumentó la ventaja en la tabla de goleadores con respecto a Kylian Mbappé y Erling Haaland que lo siguen de cerca en el segundo puesto.

El astro argentino ya suma seis goles en tres partidos y acumula 19 desde que hizo su debut en una Copa del Mundo. Ni Kylian Mbappé ni Erling Haaland pudieron marcar en esta tercera jornada en el cruce entre sí y se quedaron con cuatro tantos.

ver también Mundial 2026: así quedaron los 16avos de final tras el cierre de la fase de grupos

El que aprovechó esta tercera jornada fue Ousmane Dembélé que le marcó un hat-trick a Noruega en el triunfo por 4-1. La estrella del PSG había hecho otro ante Irak, por lo que ya suma cuatro goles al igual que los mencionados anteriormente.

Messi tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja con sus rivales en los 16avos de final, ya que Argentina enfrentará a Cabo Verde, uno de los rivales más accesibles en comparación con Francia, que se mide ante Suecia, y Noruega, que se cruzará con Costa de Marfil.

Publicidad

Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026