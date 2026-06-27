Argentina vs. Jordania EN VIVO: confirman sus alineaciones para el duelo en el Mundial 2026

A falta de más de tres horas para el partido, la Albiceleste formaría con Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Nico Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Argentina saldrá a jugar este partido sabiendo quién será su próximo rival. Cabo Verde. El combinado africano, invicto en el certamen con tres empates, enfrentará a los campeones del mundo en Miami el viernes 3 de julio a las 19.

El encargado de impartir justicia es el rumano István Kovács, uno de los árbitros de mayor consideración dentro del fútbol europeo. Nacido en Carei y con 41 años, dirige internacionalmente desde 2020 y acumula una extensa trayectoria tanto en competencias UEFA como en torneos FIFA. En este Mundial ya estuvo al frente de Japón-Túnez.

Leandro Paredes y Facundo Medina recibieron una amarilla en el certamen y deberán cuidarse para no perderse los 16vos. por suspensión. El jugador de Boca será titular, mientras que el defensor irá al banco.

Los campeones del mundo ya se encuentran en el Estadio Dallas para el encuentro ante Jordania.

Se confirma lo anticipado en Bolavip: Argentina formará con Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Nico Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez .

El arquero de la Selección Argentina ya está en el campo de juego entrando en calor.

El encuentro se disputará en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas, una de las 16 sedes oficiales del Mundial 2026.

Argentina cerrará su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 cuando enfrente a Jordania en la tercera jornada del Grupo J. El vigente campeón del mundo llega a este compromiso con el objetivo de asegurar el primer lugar de la zona, mientras que el conjunto jordano buscará despedirse del torneo con una actuación histórica en su primera participación mundialista.

El escenario, con capacidad para más de 90 mil espectadores, también fue elegido por la FIFA para albergar el partido entre Argentina y Austria durante la segunda fecha del Grupo J, consolidándose como uno de los estadios más importantes de la competición.

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La Albiceleste afronta este compromiso después de sus presentaciones ante Argelia y Austria, mientras que Jordania llega tras medirse con Austria y Argelia. La definición del Grupo J dependerá de los resultados de esta última jornada, en la que ambos partidos se disputarán en simultáneo.

Aunque Argentina parte como favorita por su historia y jerarquía internacional, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará mantener el ritmo competitivo antes del inicio de la fase eliminatoria. Del otro lado estará una selección jordana que intentará cerrar su participación mundialista dejando una buena imagen frente a uno de los candidatos al título.

Más allá de este compromiso, Argentina ya tiene definido su camino en la fase eliminatoria. La selección dirigida por Lionel Scaloni se enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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Horario del partido Argentina vs. Jordania

8:00 p.m. Honduras, Nicaragua, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala

9:00 p.m. Panamá

Dónde ver el partido de Argentina vs. Jordania

Honduras: Tigo Sports

Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11

El Salvador: Tigo, Fox y Canal 4

Nicaragua: Tigo Sports

Costa Rica: Fox+

Panamá: Tigo Sports