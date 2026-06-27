Argentina vs. Jordania EN VIVO: confirman sus alineaciones para el duelo en el Mundial 2026

Argentina cerrará su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 cuando enfrente a Jordania en la tercera jornada del Grupo J. El vigente campeón del mundo llega a este compromiso con el objetivo de asegurar el primer lugar de la zona, mientras que el conjunto jordano buscará despedirse del torneo con una actuación histórica en su primera participación mundialista.
El escenario, con capacidad para más de 90 mil espectadores, también fue elegido por la FIFA para albergar el partido entre Argentina y Austria durante la segunda fecha del Grupo J, consolidándose como uno de los estadios más importantes de la competición.
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La Albiceleste afronta este compromiso después de sus presentaciones ante Argelia y Austria, mientras que Jordania llega tras medirse con Austria y Argelia. La definición del Grupo J dependerá de los resultados de esta última jornada, en la que ambos partidos se disputarán en simultáneo.
Aunque Argentina parte como favorita por su historia y jerarquía internacional, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará mantener el ritmo competitivo antes del inicio de la fase eliminatoria. Del otro lado estará una selección jordana que intentará cerrar su participación mundialista dejando una buena imagen frente a uno de los candidatos al título.
Más allá de este compromiso, Argentina ya tiene definido su camino en la fase eliminatoria. La selección dirigida por Lionel Scaloni se enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
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Horario del partido Argentina vs. Jordania
8:00 p.m. Honduras, Nicaragua, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala
9:00 p.m. Panamá
Dónde ver el partido de Argentina vs. Jordania
Honduras: Tigo Sports
Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11
El Salvador: Tigo, Fox y Canal 4
Nicaragua: Tigo Sports
Costa Rica: Fox+
Panamá: Tigo Sports