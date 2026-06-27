Cuál es el ranking FIFA de Jordania y cuántos puestos lo separan de Argentina en el Mundial 2026

Para Jordania, será la despedida de su primer Mundial; para Argentina, una oportunidad de cerrar la fase de grupos con puntaje ideal.

Jordania llega al partido contra Argentina por el Grupo J del Mundial 2026 con una diferencia enorme en contra en el ranking FIFA, en uno de los cruces más desparejos de la última fecha.

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En la actualización previa al Mundial, Jordania aparece en el puesto 63, mientras que Argentina ocupa el lugar 1. Es decir, entre ambas selecciones hay 62 puestos de diferencia a favor del equipo sudamericano.

ver también Qué pasa si Jordania gana, empata o pierde contra Argentina por el Grupo J del Mundial 2026

El partido se jugará este sábado 27 de junio en el Dallas Stadium, nombre FIFA del AT&T Stadium. Para Jordania, será la despedida de su primer Mundial; para Argentina, una oportunidad de cerrar la fase de grupos con puntaje ideal.

Cuál es el ranking FIFA de Jordania

Jordania ocupa el puesto 63 del ranking FIFA, la ubicación más baja entre las selecciones del Grupo J.

El equipo asiático llegó al Mundial después de una clasificación histórica y disputa su primera Copa del Mundo absoluta. Ese dato ya marca la dimensión del logro: más allá de los resultados, Jordania consiguió instalarse en el escenario más importante del fútbol.

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En el torneo, perdió 3-1 ante Austria y 2-1 contra Argelia, resultados que lo dejaron sin chances de avanzar. Contra Argentina, el ranking marca una diferencia muy grande, pero el partido todavía puede servir para dejar una última imagen positiva.

Cuál es el ranking FIFA de Argentina

Argentina está en el puesto 1 del ranking FIFA, 62 lugares por encima de Jordania.

La Albiceleste llegó al Mundial como campeona defensora y como una de las grandes candidatas al título. Su arranque confirmó esa condición: venció 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria, con clasificación y primer puesto asegurados antes de la tercera fecha.

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La diferencia de ranking no solo refleja actualidad, sino también jerarquía. Argentina tiene figuras de elite, experiencia reciente en partidos decisivos y una estructura competitiva consolidada desde el ciclo que la llevó al título mundial en Qatar 2022.

Cómo está el ranking FIFA del Grupo J

El Grupo J reúne al número uno del mundo, dos selecciones europeas/africanas de nivel competitivo y una debutante mundialista.

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ver también Mundial 2026 minuto a minuto: la tabla de mejores terceros y cómo queda la llave de 16avos de final

Así están ubicadas las selecciones del grupo según el ranking FIFA previo al torneo:

Argentina: 1º

1º Austria: 22º

22º Argelia: 35º

35º Jordania: 63º

El ranking colocaba a Argentina como favorita absoluta del grupo, y la tabla confirmó esa tendencia. Jordania, en cambio, llegó como la selección de menor ubicación, pero con el impulso de vivir su primera experiencia mundialista.

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Jordania quiere cerrar más allá de la diferencia

La distancia de 62 puestos muestra la magnitud del desafío.

Jordania enfrentará a la selección número uno del mundo, campeona vigente y ya clasificada a los 16avos de final. En términos de ranking, plantel y experiencia, la diferencia es clara.

Sin embargo, el partido no deja de tener valor para el equipo asiático. Un gol, un empate o una victoria ante Argentina quedarían como una de las páginas más importantes de su historia futbolística.

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Argentina busca confirmar su superioridad

Argentina llega muy por encima en el ranking y también en la tabla del grupo.

El equipo de Scaloni no necesita el resultado para clasificarse, pero sí puede usar el partido para mantener ritmo, probar variantes y llegar a la fase eliminatoria sin cortar su buena dinámica.

Si gana, cerrará el grupo con 9 puntos. Si empata o pierde, igualmente terminará primero. Para Jordania, en cambio, el partido es una despedida y una oportunidad de medirse contra la selección que hoy marca la cima del ranking FIFA.

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Datos de Jordania vs. Argentina