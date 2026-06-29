Cuál es el ranking FIFA de Paraguay y cuántos puestos lo separan de Alemania en el Mundial 2026

El partido se jugará este lunes 29 de junio en el Boston Stadium, nombre FIFA del Gillette Stadium.

Paraguay llega al partido contra Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026 con una diferencia importante en contra en el ranking FIFA, aunque con la ilusión de dar uno de los golpes de la fase eliminatoria.

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En la actualización previa al Mundial, Paraguay aparece en el puesto 41, mientras que Alemania ocupa el lugar 10. Es decir, entre ambas selecciones hay 31 puestos de diferencia a favor del equipo europeo.

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El partido se jugará este lunes 29 de junio en el Boston Stadium, nombre FIFA del Gillette Stadium. Para Paraguay, será una oportunidad de volver a dejar una marca grande en un Mundial; para Alemania, una prueba obligatoria para sostener su candidatura.

Cuál es el ranking FIFA de Paraguay

Paraguay ocupa el puesto 41 del ranking FIFA, una ubicación que lo deja por debajo de Alemania en la comparación directa y también lejos del grupo de candidatos principales del torneo.

Sin embargo, la Albirroja ya demostró en la fase de grupos que puede competir desde otro lugar. Después de perder fuerte ante Estados Unidos en el debut, reaccionó con un triunfo clave ante Turquía y luego sostuvo un empate sin goles contra Australia.

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Ese recorrido le permitió avanzar como uno de los mejores terceros del Grupo D. Por eso, aunque el ranking marca una distancia clara, Paraguay llega con una oportunidad concreta: jugar un partido cerrado y llevar a Alemania a una zona de incomodidad.

Cuál es el ranking FIFA de Alemania

Alemania está en el puesto 10 del ranking FIFA, 31 lugares por encima de Paraguay.

La ubicación refleja el peso de una selección que sigue entre las mejores del mundo, con plantel profundo, futbolistas de elite y una historia mundialista enorme. Alemania fue campeona del mundo cuatro veces y siempre carga con la obligación de competir en instancias decisivas.

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En este Mundial, el equipo de Julian Nagelsmann terminó primero del Grupo E. Goleó a Curazao, venció a Costa de Marfil y perdió en la última fecha contra Ecuador. Esa caída dejó dudas, pero no modificó su condición de favorito para este cruce.

Cómo llegaron Paraguay y Alemania al cruce

Paraguay avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo D.

Sus resultados fueron:

Estados Unidos 4-1 Paraguay

Turquía 0-1 Paraguay

Paraguay 0-0 Australia

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Alemania terminó primera del Grupo E, por encima de Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

Sus resultados fueron:

Alemania 7-1 Curazao

Alemania 2-1 Costa de Marfil

Ecuador 2-1 Alemania

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Paraguay quiere que el ranking pese menos que el partido

La diferencia de 31 puestos favorece claramente a Alemania, pero Paraguay no necesita dominar todo el encuentro para competir.

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La Albirroja puede encontrar su partido desde la resistencia defensiva, la disputa física, las pelotas detenidas y las transiciones. En una fase eliminatoria, ese tipo de herramientas puede acortar distancias contra rivales superiores en ranking y plantel.

Para Paraguay, ganarle a Alemania sería una victoria histórica. No solo por el rival, sino porque implicaría meterse entre las mejores 16 selecciones del Mundial y eliminar a una potencia que llegó como candidata.

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Alemania necesita confirmar su favoritismo

Alemania llega mejor ubicada en el ranking y con más recursos individuales.

El equipo de Nagelsmann tiene argumentos para imponerse: posesión, movilidad ofensiva, mediapuntas de alto nivel y experiencia en partidos de eliminación directa. Pero también llega con una advertencia reciente: la derrota ante Ecuador mostró que puede sufrir cuando pierde control y deja espacios.

Ante Paraguay, Alemania deberá evitar la ansiedad. Si no convierte rápido, el partido puede volverse incómodo. El ranking la favorece, pero la clasificación se resolverá en el campo: en 90 minutos, en tiempo extra o en penales.

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Datos de Paraguay vs. Alemania