¿Por qué Omar Alderete no juega hoy con Paraguay vs. Alemania por los 16avos del Mundial 2026?

Alderete, una pieza clave en defensa y en el juego aéreo pensando en las dos áreas, no será titular por este motivo contra Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026.

Paraguay va por la heroica contra Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La selección guaraní clasificó con lo justo, como una de las ocho mejores terceras, y este lunes se enfrentará a un equipo germano que sigue siendo candidato al título, pero llega golpeado por la histórica derrota ante Ecuador en el cierre del Grupo E.

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El once que confeccionó el estratega Gustavo Alfaro ya está confirmado y la ausencia más notoria en defensa es la del central Omar Alderete, quien sufrió un fuerte traumatismo en la rodilla izquierda durante el encuentro con Australia (0-0) del jueves pasado, que lo obligó a abandonar el terreno de juego al minuto 84.

ver también Alemania vs. Paraguay EN VIVO: ¡alineaciones confirmadas! Minuto a minuto del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

¿Por qué Omar Alderete no juega contra Alemania?

Si bien la FPF (Federación Paraguaya de Fútbol) no emitió un parte médico, con un diagnóstico preciso sobre la dolencia que afecta a Alderete, lo cierto es que el zaguero de 1,90 metros que milita en Sunderland de la Premier League no estará desde el arranque ante Alemania en los 16avos de final por lesión. Su reemplazante será José Canale.

Alfaro esperó hasta último momento al futbolista de 29 años, que se aferró a la titularidad desde las eliminatorias y completó los 90 minutos tanto en la goleada 1-4 que les propinó Estados Unidos en el debut como en la agónica victoria 1-0 sobre Turquía. Pero finalmente irá al banco de suplentes.

La alineación de Paraguay vs. Alemania

El regreso de Miguel Almirón al once inicial luego de ser expulsado por el árbitro salvadoreño Iván Barton, que aplicó por primera vez la “Ley Prestianni”, y la baja de Alderete son las dos novedades más importantes en la formación de Paraguay.

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